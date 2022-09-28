Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram uygulamalarını birbirine bağlayacak bir özelliği test ediyor. WhatsApp da dahil üç büyük sosyal medya ağının sahibi olan Meta, hesaplar arasında geçiş yapmayı sağlayan Android, iOS ve Web’de yeni bir arayüz sunmaya başladı.

Facebook ve Instagram kimlik bilgilerinizi aynı 'Hesap Merkezi'ne eklediyseniz, telefonunuzun ana ekranına, çoklu görev menüsüne veya uygulama çekmecesine gitmeden iki uygulama arasında geçiş yapmak için yeni özelliği kullanabileceksiniz. Arayüz ayrıca tüm bildirimlerinizin sayısını tek bir yerde görmenize de imkan tanıyacak.

FACEBOOK VE INSTAGRAM OTURUMLARI DA BİRLİKTE AÇILACAK

Aynı zamanda Meta, Android ve iOS'ta yeni tasarımıyla bir oturum açma ve hesap oluşturma deneyimi sunuyor. Şirketin sosyal ağlarının yeni bir kullanıcısıysanız, bir hesap oluşturabilir ve ardından bunu ek hesaplar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Halihazırda hem Facebook hem de Instagram hesabı olanlar ise bir uygulamada kullandığı oturum açma bilgilerini diğerine erişmek için de kullanabilecek. Ancak ilk önce Instagram ve Facebook hesaplarını aynı Hesap Merkezine eklemesi gerekecek.

Meta, yeni bir hesap oluşturmak için mevcut bir hesabı her kullandığınızda veya Hesap Merkezi'ne bir hesap eklediğinizde sizi bilgilendirecek. Buna ek olarak, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik özellikleri çalışmaya devam edecek ve örneğin bir başkasının Facebook hesabınıza erişmek için Instagram kimlik bilgilerinizi kullanmasını önleyecek.

Yeni özellikler şu anda yalnızca Instagram ve Facebook arasında sınırlı olsa da Meta, diğer platformlarına da genişleteceğinin sinyalini verdi.

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