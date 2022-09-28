Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN SİDA (silahlı insansız deniz aracı), Portekiz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi. ASELSAN yetkilileri, Portekiz'deki Troia Yarımadası’nda gerçekleştirilen NATO tatbikatında MARLIN'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara geçmeden önce MARLIN SİDA’nın özelliklerinden bahsedelim…

ÜSTÜN YETENEKLERİYLE DÜNYADA İLKELERE SAHİP

Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı unvanına da sahip olan MARLIN SİDA'nın kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor. Özel gövde tasarımı sayesinde en zorlu deniz koşullarında dahi görevleri yerine getirebilen MARLIN, farklı gövde formları ile operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda güdümlü füze, hafif torpido, 12.7 mm top, elektronik taarruz, elektronik destek, sonar menzilin genişletilmesini sağlayan sonobuoy, çekili dizin sonar sistemleri gibi farklı faydalı yükleri taşıyabiliyor.

Yüksek hız, stabilite ve manevra kabiliyeti gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan MARLIN, ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah, elektro-optik keşif gözetleme, radar, karıştırmaya dayanıklı GNSS, elektronik taarruz ve milli yazılım sistemleriyle donatıldı. Otonom veya uzaktan kontrol edilebilir şekilde görev yapabilen MARLIN, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini güdümlü füze ve hafif torpidolar ile gerçekleştirebiliyor. Uydu iletişimi yeteneğiyle benzerlerine göre çok daha geniş bir operasyon menziline sahip olan MARLIN, yaklaşık 36 Kts hızla ilerleyebiliyor. Limanlardan, amfibi ve lojistik gemilerden görevine başlayabilen MARLIN SİDA, kısa sürede operasyona hazır hale getirilebiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan ASELSAN'a ait elektronik harp sistemlerinin uzun yıllardır sahada aktif olarak görev yaptığını belirten MARLIN'in elektronik harp sistemleriyle ilgili yetkili, "Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan mürettebatlı birçok su üstü ve su altı unsurunda da yine elektronik harp sistemlerimiz yer alarak aktif bir şekilde ülke savunmasına hizmet ediyor. Elektronik harbin gelişim yolculuğundaki bir diğer durak MARLIN projesi oldu. MARLIN'le beraber bu gelişim yolculuğunu insansız deniz araçlarına taşımış olduk ve bu anlamda bir ilke imza attık." dedi.

ELEKTRONİK HARP KABİLİYETİNE SAHİP İLK SİDA

Aynı yetkili isim, MARLIN'in sahip olmuş olduğu elektronik harp yeteneğiyle NATO tatbikatında boy göstererek diğer katılımcıların da ilgi odağı olduğuna vurgu yaptı. Ardından şu şekilde konuştu:

"ASELSAN, MARLIN projesinde elektronik harp sisteminin yanı sıra birçok farklı sistemleri de bu insansız deniz aracına entegre etti. Bunlardan bir tanesi uzaktan kumandalı hafif silah sistemi. Diğerleri de keşif ve gözetleme sistemleri. Bunun haricinde otonomi kabiliyetlerini yerine getiren alt sistemler de yine ASELSAN tarafından geliştirildi. Son yıllarda global anlamda meydana gelen gelişmelerle elektronik harp çok daha fazla ön plana çıkmış oldu. Özellikle harp dinamiklerinde insansız araçların kullanımının da rolü ortada. Biz bu iki unsuru bir araya getirerek önemli bir kuvvet çarpanı oluşturduğumuzu düşünüyoruz.

MARLIN, elektronik harp kabiliyetine sahip olan ilk insansız deniz aracı olarak ön plana çıktı. Elektronik harp kabiliyetine sahip başka bir insansız deniz aracı yok. Bunu ilk olarak biz ortaya koyduk. Bu, Türk Deniz Kuvvetlerinin, farklı operasyonlarda ve tatbikatlarda kullanabileceği, kendisine stratejik avantaj sağlayabileceği, istihbarat anlamında bir avantaj olarak ortaya koyabileceği bir kuvvet çarpanı oldu diyebiliriz. Aynı zamanda bizim elektronik harp sistemimiz son derece kompakt bir tasarıma sahip olduğu için bundan sonra geliştirilecek olan insansız deniz araçları projesinde de kullanılmasının önü son derece açık."

TÜRKİYE İÇİN İLK! NATO’DA YENİ BİR ARAÇ

MARLIN'in NATO tatbikatında ilk defa Türkiye'yi temsil eden insansız su üstü aracı olduğuna işaret eden su üstü sistemlerden sorumlu yetkili ise, "MARLIN'in üzerinde ASELSAN tarafından geliştirilen keşif gözetleme sistemleri, geliştirilmiş görev yönetim sistemleri, hafif silah sistemleri ve gelişmiş algoritmaları içeren seyir otonomi sistemleri yer alıyor. Tatbikat sırasında pek çok görevler icra edildi. Bu görevlerin hepsi başarılıydı, çok olumlu tepkiler aldık. Sistem, heyetler tarafından beğenildi ve övgüler aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, MARLIN'in NATO tatbikatında icra edilen görevlerde gelişmiş tespit yetenekleri, kesintisiz haberleşme sistemi ve ağır deniz şartlarında çalışabilme yetenekleriyle ön plana çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu oyun değiştirici teknolojinin bir parçası olması gurur verici. MARLIN'e burada elektronik harp yeteneğini kazandırdık. Bunun haricinde ASELSAN'ın çalışmaları devam ediyor. Modüler bir tasarım yapıldı. Proje, ileriki dönemde de sürprizlerle devam ediyor olacak. Seyir otonomisi alanında gelişmiş yenilikler kazandıracağız, görev yönetim sistemi anlamında da yeteneklerimizi artıracağız. Bunun haricinde de denizaltı savunma harbinde yeni yetenekler kazandırılması yakın dönem için gündemde."

MARLIN SİDA’YA YAPAY ZEKA

ASELSAN'a ait diğer projelerde geliştirilen insansız kontrol sistemi ve seyrüsefer altyapısının MARLIN'de bulunduğunu aktaran insansız ve otonom sistemler yetkilisi de, "Bu altyapı farklı sensörleri kabul ederek, farklı görevler için modüler olarak değiştirilebilen, gerektiğinde yapay zekayı kullanarak ileri seviye otonomiyi sağlayabilen bir sistem." diye konuştu.

Yetkili isim, MARLIN'in üzerinde Kırlangıç ve Martı elektro-optik sistemlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu iki sistem farklı kabiliyetlere sahip. Bu kabiliyetleriyle teşhis-tespit görevleri ve sürüş sırasında görüntü desteği görevlerini de icra etmiş durumda. MARLIN, iş birliği yaptığımız ekiplerin emekleriyle çok kısa bir sürede NATO'da, bu tatbikatta görev yapabilecek seviyeye gelerek buraya katıldı. Bunun yanında farklı faydalı yüküyle kendisini sınıfındaki diğer insansız deniz araçlarından ayırmış durumda. Sadece bu tatbikat özelinde değil, insansız deniz araçları için bütün ekiplerin yaptığı ortak çalışmayla ve geliştirdiğimiz yerli milli sistemlerle bu görevlere layık ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil edecek sistemler ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

NATO'da yerli MARLIN SİDA rüzgarı... Gövde gösterisi yaptı, en zorlu görevleri bile başarıyla gerçekleştirdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MARLIN SİDA (silahlı insansız deniz aracı), Portekiz’de düzenlenen NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.

Yerli insansız deniz aracı Marlin SİDA dünyada bir ilki başardı: NATO bizzat istedi! Türk savunma sanayisinin yeni gurur kaynağı Marlin SİDA oldu. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı olduğu açıklanan Marlin SİDA’yı NATO bizzat istedi.