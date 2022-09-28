Türkiye Gazetesi

Bloomberg News’in haberine göre, teknoloji devi Apple, iPhone 14 satışlarında beklenen talebi göremedi. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş, enflasyonun yükselmesi gibi pek çok ekonomik ve politik faktörün akıllı telefon piyasasını etkilediği tahmin ediliyor. Bunanla beraber Apple, 7 Eylül Çarşamba günü tanıttığı iPhone 14 serisi akıllı telefonlarda beklediğini bulamayınca üretim konusunda yeni bir adım atmak durumunda kaldı.

Teknoloji devi, 90 milyon adet üretim hedefine yeniden dönerek, üretimi artırma planını rafa kaldırdı. Bununla birlikte, Apple’ın üretimi artırma planı iPhone 14’ün yanı sıra iPhone SE modelini de kapsıyordu.

Apple, iPhone 14 serisinde 4 modeli kullanıcılarının karşısına çıkardı. Telefonların özellikleri uzun süre konuşuldu. iPhone 14 ve 14 Plus modelleri, iPhone 13’ün sadece güncellenmiş versiyonu gibiyken, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde önemli yeni özellikler sunuldu. Bu nedenle iPhone 14’ün Pro modellerinin daha yüksek oranda satılacağı zaten tahmin ediliyordu ve öyle de oldu. Pro modellere olan talep, önceki yıllarda piyasaya sürülen Pro iPhone’lara göre daha fazla.

APPLE’IN YENİ ÜRETİM ÜSSÜ: HİNDİSTAN

iPhone 14 fiyatı, özellikleri, kamera sorunu gibi çeşitli nedenlerle gündeme gelirken, Apple iPhone 14’ün üretim üssünde de değişikliğe gitti. ABD merkezli şirket, Çin’deki üretimi azaltmaya başladı. iPhone 14 modelleri artık daha çok Hindistan’daki fabrikalarda üretilecek.

Apple’ın üretim yeri konusunda değişiklik yapmasında, ABD ile Çin arasında özellikle Tayvan meselesi üzerinde gerçekleşen gerilimler etkili olmuşa benziyor.

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