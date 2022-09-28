Türkiye Gazetesi

NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) tarafından geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar tasarlanan en gelişmiş teleskop. 25 Aralık 2021 günü uzaya fırlatılan teleskop, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L noktasındaki konumundan evreni gözlemliyor.

Çektiği galaksi görüntüleriyle tüm dünyada yankı uyandıran teleskop şimdi de sarmal galaksi IC 5332'nin ‘kemiklerini’ görüntüledi. Avrupa Uzay Ajansı ise galaksinin fotoğrafını yayımladı.

GALAKSİNİN ‘KEMİKLERİ’

Dünya'dan 29 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan IC 5332 isimli galaksi, 66 bin ışık yılı genişliğe sahip. Galaksinin boyutu ise Samanyolu'nun üçte biri büyüklüğünde. ESA, iki galaksinin ‘neredeyse mükemmel bir şekilde karşı karşıya olduğunu’ belirterek söz konusu fotoğrafı paylaştı. Bilim insanlarına göre bu, IC 5332'in sarmal kollarının iyi şekilde görülmesini sağlıyor.

Webb'in çektiği sarmal galaksinin görüntüsü

MIRI adlı kızılötesi spektrumda çalışan görüntüleme aracıyla yakalanan görüntü, Hubble Uzay Teleskobu'nun aynı galaksiyi görüntülediği fotoğraftan çok daha farklı. Bununla birlikte, daha önce 30 yılı aşkın süredir uzayda gözlem yapan Hubble Uzay Teleskobu da sarmal galaksiyi görüntülemişti.

Hubble'ın çektiği görüntü

ESA da iki fotoğraf arasındaki farklara değinerek, Hubble'ın fotoğrafında sarmal kolları ayırıyormuş gibi duran karanlık bölgelerin olduğunu açıkladı. James Webb Uzay Teleskobunun çektiği görüntüde ise ‘sarmal kolların şeklini yansıtan sürekli yapı karmaşıklığı’ dikkat çekiyor.

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James Webb Uzay Teleskobundan tarihi keşif: Cartwheel Galaksisi'nin etkileyici fotoğrafını çekti NASA ve ESA tarafından paylaşılan yeni bir görüntüye göre James Webb Uzay Teleskobu yeni bir galaksi fotoğrafı çekti. Webb Teleskobunun çektiği galaksinin Cartwheel Galaksisi olduğu açıklandı. Yüksek çözünürlüklü ve renkli yeni görüntü dünya kamuoyunun dikkatini çekti.