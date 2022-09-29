Türkiye Gazetesi

Son birkaç aydır video özelliğini geliştiren, Reels'e daha fazla odaklanan ve Reels videolarını platformda kullanıcıların adeta gözüne soktuğu için eleştirilen Instagram, diğer özelliklerini de geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, video hikayelerin maksimum süre sınırını 60 saniyeye çıkaran Instagram, kullanıcılarını sevindirmişti. Çünkü 15 saniyeden daha uzun videolar tek bir hikaye olarak paylaşılamıyor, 15'er saniyelere bölünerek hikayelerde paylaşılabiliyordu. Ancak Instagram, artık 60 saniyeye kadar olan videoların tek hikaye olarak paylaşılabileceğini açıkladı. Ancak hikayelere gelecek başka özellikler de yolda...

Sosyal medya devi Instagram, yeni bir özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik ise Instagram hikayeleri görüntüleyenlere yönelik. Şu anda Instagram’da bir hikaye paylaştıktan sonra hikayemizi açıp görüntüleyenleri ‘hareketler’ butonuna bastıktan sonra ‘görüntüleyenler’ sekmesi altında görebiliyoruz. Yani hikayemize bakan tüm hesapları görmek mümkün. Ancak özellikle bir kişinin hikayemize bakıp bakmadığını merak ettiğimizde ise tek tek tüm ‘görüntüleyen’ hesapları gözden geçirmemiz gerekiyor. İşte Instagram ‘stalkerları’ tek hamlede görebileceğimiz bir işlev geliştiriyor; arama çubuğu.

INSTAGRAM HİKAYELERE 'ARAMA' SEKMESİ

Uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, Twitter üzerinden paylaştığı bir ekran görüntüsüyle Instagram’ın yeni bir özelliğini takipçilerine duyurdu. Henüz geliştirme aşamasındaki özellik, hikayeleri görüntüleyenler sekmesine gelecek olan arama çubuğu. Arama çubuğu sayesinde hikayelerimize kimin baktığını daha hızlı şekilde bulabileceğiz.

Paluzzi, Instagram hikayelere gelecek olan arama sekmesinin ekran görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı

Örneğin, bir küs olduğunuz bir arkadaşınıza ‘gönderme’ yaptığınız bir hikaye attınız, ardından o kişinin hikayenize bakıp bakmadığını merak ediyorsunuz. Artık hikayenize tıkladıktan sonra alt köşede yer alan ‘görüntüleyenler’ sekmesinde bir arama çubuğu bulunacak ve buradan o kişinin kullanıcı adını ya da Instagram adını yazarak kolayca görebileceksiniz.

Hikayelere gelecek olan arama sekmesi özelliği şu anda geliştirme aşamasında. İlerleyen dönemlerde sosyal medya devi bu özelliği tüm kullanıcılara sunabilir ya da özelliği kullanıcılara sunmadan rafa kaldırabilir.

Facebook ve Instagram birleşiyor: Neredeyse her şey tek sayfada olacak Facebook ve Instagram hesaplarına aynı hesap bilgileriyle giriş yapmayı, bildirimlerin aynı sayfada görünmesini sağlayan yeni bir özellik yola çıktı. Artık Instagram ve Facebook hesapları birbirine bağlanabilecek aralarında geçiş yapmak çok daha kolay olacak.

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