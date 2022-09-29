Türkiye Gazetesi

iPhone, iPad, Mac cihazlarının üreticisi Apple, App Store uygulama mağazasından bir Rus uygulamasını daha kaldırdı. Rusya’nın yerli sosyal medya ağı VK artık App Store’da yok. Bununla birlikte, şimdiye kadar VK uygulamasını cihazlarına yükleyenler ise uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Sosyal medya platformu VK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, önceden yüklenmiş uygulamanın kullanılabileceğini ancak bildirim ve ödeme işlemlerinde çeşitli zorlukların gerçekleşebileceği konusunda uyardı.

VK yaptığı açıklamada, "Son aylarda, ana ürünlerimizde uygulamalara önemli güncellemeler yapıldı. Uzmanlarımız, kullanıcı deneyimini sürdürmek ve geliştirmeye devam etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor." denildi.

APPLE'DAN RUSYA'YA 'VK YAPTIRIMI'

Apple ise bir açıklama yaparak VK’yı kaldırdıklarını doğruladı. Açıklamada, Birleşik Krallık’ın (İngiltere’nin) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırıma değinerek, “Apple, bu yaptırımlara uymak için bu uygulamalarla ilişkili geliştirici hesaplarını sonlandırdı ve uygulamalar, konum ne olursa olsun hiçbir App Store'dan indirilemez. Bu uygulamaları daha önce indirmiş olan kullanıcılar bunları kullanmaya devam edebilir.” ifadesini kullandı.

Birçok batılı şirket gibi, Apple da Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından Rusya’daki operasyonlarını azalttı. Teknoloji devi, Rusya topraklarında ürünlerinin satışını durdurdu ve çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

İngiltere ise geçtiğimiz günlerde Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararlarını açıkladı. En son yaptırımlar arasında, sosyal ağ VK'nın sahiplerinden devlet bağlantılı bankalardan Gazprombank ve Sberbank’ın 39 üyesi de yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, “Rusya, ele geçirdiği Ukrayna bölgelerinde açık bir şiddet, korkutma, işkence ve zorla sınır dışı etme modelini izliyor. Bugünün yaptırımları, bu sahte oyların arkasındakileri ve Rus rejiminin saldırganlık savaşını desteklemeye devam eden kişileri hedef alacak” diyerek Rus şirketlerine karşı alınan yaptırım kararlarından bahsetti.

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