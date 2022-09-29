Türkiye Gazetesi

DART görevi, Pazartesi günü TSİ gece 02.14’te gerçekleşmiş ve uzay aracı, Dünya’dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta bulunan futbol stadyumu büyüklüğündeki Dimorphos asteroidine çarptı. DART görevinin amacı ‘gezegeni asteroidlerden kurtarmak’. Yani gelecekte bir asteroid Dünya’ya çarpabilecek bir rota çizerse, bu görevden edinilen tecrübelerle asteroid rotasından saptırılabilecek. DART görevinde uzay aracı, asteroide saatte 23 bin kilometre hızla çarptı. Şu anda asteroidin rotasından saptırılıp saptırılmadığı bilinmiyor. Önümüzdeki ay, teleskop gözlemleriyle NASA asteroidin rotasına ilişkin son bilgileri toplayacak.

Bununla birlikte, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) DART aracıyla Dimorphos’un çarpışma anı canlı yayınla verilmişti. Milyonlarca izleyici, NASA’nın açtığı canlı yayında tarihi görevi birkaç saniye gecikmeli olsa da anbean takip etme fırsatı buldu. Uzay aracının asteroide doğru ilerleyişi, adım adım yaklaştığı anlar ve çarpışmayla birlikte ekranın kararması dramatik bir şekilde aktarıldı.

DART ÇARPIŞMASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

DART ile Dimorphos’un çarpışma anını görüntüleyen tek araç DART değildi… İtalyan Uzay Ajansı’na ait LICIACube isimli bir küp uydu DART’ı takip ederek, çarpışma anına ilişkin görüntüler yakaladı. LICIACube’ün çektiği görüntüler, çarpışmanın başka bir perspektiften nasıl göründüğünü ortaya koyuyor. Bir evrak çantası büyüklüğündeki küp uydunun kaydettiği görüntüler ‘LICIACube’ Twitter hesabından paylaşıldı.

NASA'nın DART aracıyla Dimorphos asteroidinin çarpışma anından görüntüler

LICIACube, 55 kilometre mesafeyle DART uzay aracının arkasından giderek görevi yakından takip etti. Çarpışmadan üç dakika sonra küp uydu, görüntü ve video çekmek için Dimorphos'un yakınında uçtu. Çarpışmadan sonra çekilen fotoğraflarda, Dimorphos'un yanındaki ana asteroit Didymos da görünüyor. Ayrıca örümcek ağlarına benzeyen, Dimophos’un yüzeyinden çıkan toz bulutları da gözler önüne serildi.

NASA gezegen savunması deneyini canlı yayınladı! DART uzay aracı asteroidi tam isabet vurdu NASA, DART isimli uzay aracını başarıyla asteroitle çarpıştırarak tarihe geçti. İlk defa bir uzay aracı planlı şekilde bir asteroide çarptı ve gök cismini rotasından saptırdı.

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