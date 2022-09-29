Türkiye Gazetesi

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye’de üretim yapmayı her zaman planladıklarını söyledi. Yao, "Huawei'nin Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren planlamaya başladık. Aday lokasyon olarak bazı yerleri ziyaret ettim. Bu konuda analizler de yapıyoruz. Zamanı geldiğinde ve yol haritamız da hazır olunca, gelecekte burada üretim merkezi kuracağımızı düşünüyorum." dedi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Türkiye’de görevde olduğunu ve burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yao, Türkiye’den önce Avrupa’da da çalıştığını ve Türkiye’yi, Avrupa ve Asya’nın bir karışımı olarak gördüğünü söyledi. Yao, "Türkiye, Huawei cihaz iş biriminde ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Burası büyük bir ülke. Ayrıca Huawei olarak tanıttığımız ürünlerin, Türkiye'de büyüyen çok iyi işlerimizin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yani temelde, Türkiye genelindeki işlerden çok memnunum." diye konuştu.

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Türkiye’de yatırım planlarına değinen Yao, "Yatırım konusunda size iki örnek verebilirim. Birincisi, Türkiye'deki işimiz istikrarlı ve pazarlama ve perakende yatırımlarımıza da üst düzeyde devam edeceğiz. Tam olarak rakam veremem ama size söyleyebileceğim şu ki; son birkaç yıldır pazarlama ve perakende açısından Türkiye'ye çok büyük bütçe ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci olarak Huawei Grubu'nun küresel anlamda Türkiye'ye de yoğun yatırım yaptığına dikkati çeken Yao, "Örneğin 12 yıl önce burada Türkiye'de bir AR-GE merkezi kurduk. Bu merkezde 1.000'den fazla çalışanımız var. Son 12 yılda Türkiye AR-Ge merkezine 200 milyon dolardan fazla yatırım yaptık ve yatırıma devam edeceğiz. Her yıl Türkiye'ye çok yatırım yaptık çünkü Türkiye'nin bizim için çok önemli bir ülke olduğuna inanıyoruz." dedi.

Allen Mao, Türkiye’de üretim planları olup olmadığı yönündeki bir soruya ise: "Huawei'nin Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren planlamaya başladık. Aday lokasyon olarak bazı yerleri ziyaret ettim. Bu konuda analizler de yapıyoruz. Zamanı geldiğinde ve yol haritamız da hazır olunca, gelecekte burada üretim merkezi kuracağımızı düşünüyorum. Bunu yaparsak, Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine de ürün satışı mutlaka yapacağız. Türkiye'nin jeopolitik konumunu biliyoruz. Bunu değerlendiriyoruz ve gelecekte bir eylem planı olacağını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Türkiye’deki akıllı saat kategorisinde birinci sıraya yerleştiklerini ve pazar paylarını her kategoride artırmayı hedeflediklerini belirten Yao, ilerleyen dönemde Türkiye’de akıllı televizyon satışına da başlayabileceklerini sözlerine ekledi.

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