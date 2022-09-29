Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre, Google Home, Amazon Alexa ve Apple'ın Siri'si de dahil olmak üzere sesli asistanlar çocukların sosyal ve bilişsel gelişimi, özellikle de empati, merhamet ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Archives of Disease in Childhood dergisinde yayımlanan makalenin yazarlarından, Cambridge Üniversitesinden araştırmacı Anmol Arora, cihazların sözsüz iletişim yeteneği olmadığı için çocukların sosyal ilişki kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Arora, "Normal insan iletişiminde bir çocuk uygunsuz davrandığında karşı taraftan yapıcı geribildirimler alabilir. Ancak söz konusu akıllı cihazlarda böyle bir özellik yok" dedi. Aynı şekilde çocukların anne-babalarına soru sorup cevap almasıyla öğrenme becerileri gelişirken, sanal asistanlarda bu sorun derinleşiyor.

SESLİ ASİSTANLAR YARDIMCI MI?

Araştırmacılar, özellikle pandemiyle birlikte çocukların yaşıtlarıyla daha az vakit geçirmeye başladıklarını, bu nedenle söz konusu bilişsel sorunun daha da artabileceğini belirtiyor. Sesli asistanların çocukların eğitiminde yardımcı bir araç olarak kullanılmaya başlandığı günümüzde gerçek anlamda faydalı olup olmadığı araştırılıyor.

Bununla birlikte, araştırmacı Anmol Arora, yapay zeka destekli asistanların tek tip konuştuğunu, bu nedenle çocukların farklı aksanları ve telaffuzları da öğrenemeyeceğini ifade ediyor. Arora, "Bu cihazlar ne söylediğini bilmiyor. Tek yaptıkları şey sınırlı sayıda soruya bazı bilgi yığınlarıyla cevap vermek. Soruyu yanlış anlama ihtimalleri de var." dedi.

Bu arada, geçtiğimiz yıl Amazon’un sanal asistanı Alexa, 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını tehlikeye atmıştı. Sesli asistan, çocuğa prize yarım takılı halde olan fişe madeni para değdirmesini söyledi.

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