Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Google, milyarlarca kullanıcısı için yeni bir karar aldı. Arama motoru ve teknoloji devi şirket, 2023’ten itibaren kişisel bilgi bildirimi yapacağını açıkladı. Resmi açıklamada şirket, hesabınıza kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi ve ev adresi gibi bilgilerin arama sonuçlarında çıkması durumunda kullanıcıya bildirim gönderecek.

Bunun yanı sıra Google, kişisel bilgilerin arama sonuçlarında çıkması halinde kullanıcıların bu bilgilerini arama sonuçlarından kaldırılmasını talep edebileceklerini açıkladı. Ancak söz konusu kişisel bilgilerin Google’dan silinmesini talep ederseniz yalnızca arama sonuçlarından silinecek. Bilgilerinizin bulunduğu internet sitesinden de silinmesi için söz konusu siteyle iletişime geçilmesi gerekiyor.

Teknoloji devinin attığı bu adım kişisel bilgilerinin arama sonuçlarında görünmesini istemeyen kişilerin oldukça işine yarayacak. Bununla birlikte, şirket bu hizmeti opsiyonel olarak kullanıcılarına sunacak. Yani kullanıcılar bildirim ayarlarını açıp kapatabilecek.

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