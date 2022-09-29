Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) İtalyan astronotu Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) komuta eden ilk Avrupalı kadın oldu. Görevi Oleg Artemyev'den devralan Cristoforetti, uzay istasyonunun Frank de Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano ve Thomas Pesquet'ten sonra beşinci komutanı olarak atandı.

Astronot Cristoforetti yaptığı açıklamada, "Uzayda ve Dünya'da kazandığım deneyimden yararlanarak yörüngede çok yetenekli bir ekibe liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cristoforetti'nin görevleri, Dünya'daki ekiplerle iletişimi sürdürmek ve acil bir durumda mürettebatın tepkisini koordine etmek olacak. Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre Cristoforetti, yörüngedeki astronotların performansından ve sağlığından da sorumlu olacak.

Suudi Arabistan’da devrim: Uzaya kadın astronot gönderilecek Suudi Arabistan, Axiom Space uzay şirketi ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 2023 yılında iki astronotu uzaya göndermeyi planlıyor. Astronotlardan birinin kadın olacağı açıklandı ve SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle yolculuk yapacaklar.

Dünyada savaş, uzayda barış: İki Rus ve bir ABD'li astronot Rusya'nın roketiyle uzaya fırlatıldı ABD ve Rusya şu anda Ukrayna'da doğrudan olmasa da karşı karşıya gelen iki ülke. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine ABD'nin Rusya'ya çeşitli ambargolar uyguladığını, binlerce ABD'li gönüllü savaşçının Ukrayna cephelerinde Ruslara karşı savaştığını biliyoruz. Ancak dünyadaki savaş, uzayda yerini barışa bırakıyor.