Türkiye Gazetesi

Önce Dağlık Karabağ Savaşında, ardından Ukrayna’nın Rusya işgaline karşı direnişinde sembol haline gelen ve kullanan taraflara ciddi derecede üstünlük sağlayan Bayraktar TB2 SİHA’lar tüm dünyanın ilgisini çekiyor desek yalan olmaz. Avrupa basınından ABD’ye kadar onlarca ülkede Bayraktar TB2’lerin analizleri gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Bununla birlikte, üretici şirket Baykar’ın kapısını çalan, SİHA’lardan satın almak isteyen ülkelerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz ay Baykar, şimdiye kadar 24 ülkeyle SİHA satışı için anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Körfez ülkeleri arasında ilk olarak Katar, Baykar’dan Bayraktar TB2 siparişinde bulundu. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Baykar ile görüşmelere başladı ve son çıkan haberlere göre, 20 adet Bayraktar TB2 satışı gerçekleşti bile. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nin toplamda 120 adet Bayraktar TB2 satın almak istediği ileri sürüldü. Bu gerçekleşirse, BAE, Baykar’ın filosundan sonra en fazla Bayraktar TB2’ye sahip filoyu kuracak. Şimdi ise bir Körfez ülkesi daha Baykar’dan SİHA istiyor.

KUVEYT BAYRAKTAR TB2'YE TALİP

SavunmaSanayiST.com’un haberine göre, Katar ve BAE’nin ardından Kuveyt de Bayraktar TB2 SİHA’lara talip oldu. Bu arada, Bayraktar TB2 daha önce Kuveyt’te şov yapmıştı. 16 Temmuz 2019 günü Kuveyt’te bir demo uçuşu yapan Türk SİHA’sı yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarına karşın tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu kırmıştı.

Bununla birlikte, haber kaynağının iddiasına göre, Baykar ve Kuveyt Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmeler devam ediyor. İlerleyen haftalarda taraflar arasında satış anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Arnavutluk’tan Bayraktar TB2 açıklaması: SİHA’lar çok yakında sahaya çıkıyor Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini çekerken ihraç edilen ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyor. 24'ten fazla ülkeyle satış anlaşması yapan şirket, geçtiğimiz dönemlerde Arnavutluk'a da SİHA satışı gerçekleştirdi. Arnavutluk Başbakanı ise SİHA'ların çok yakında hizmete geçeceğini duyurdu.

Ukraynalı bakanı Bayraktar kurtardı! Bakan Kirişci mevkidaşının yaşadıklarını ilk kez anlattı Türk İHA ve SİHA'larının dünyanın gözdesi olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile olan bir görüşmesinden örnek vererek, "Bir telefon görüşmesinde 'Şu anda neredesin?' dedim, 'Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum' dedi. 'Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?' diye sorduğumda 'İHA’lar ve SİHA’lar, Bayraktar sayesinde geçtim' dedi. Elhamdülillah artık Ukrayna'da Bayraktar konuşuluyor" ifadelerini kullandı.