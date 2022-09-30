Türkiye Gazetesi

NASA'nın DART uzay aracı, bir asteroide çarparak tarihi görevi başarıyla yerine getirdi. Ancak canlı yayınlanan çarpışma anında izleyiciler çarpmanın sonrasını göremediler. Çünkü uzay aracının kamerasından gelen son görüntü, asteroid Dimorphos'a aşırı yaklaşmasıydı.

Neyse ki, iki ünlü teleskop olaya tanıklık etti. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu tarihi çarpışmanın sonrasını görüntüledi. NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Webb ve Hubble ilk kez kozmostaki aynı hedeften aynı anda görüntü yakaladı." dedi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun ve Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüler (Foto: NASA)

James Webb Teleskobu, yakın-kızılötesi kamerası ile güneş sistemimizin ve evrenin birkaç farklı göz kamaştırıcı fotoğrafını çekti ancak Dimorphos'u yakalamaya çalışmak, uzaydaki hızı nedeniyle oldukça zordu. Teleskop, çarpışmadan önce gözlemler yaptı ve sonrasında ise asteroidin merkezinden uzağa doğru fırlayan ‘parçacıklarını’ çekti.

Hubble Uzay Teleskobu ise, çarpmadan önce ve çarpışmadan 15 dakika sonra asteroidi yakalamayı başardı. Görüntülerde, çarpmadan kaynaklanan parçacıklar görülüyor. Teleskop olaydan sekiz saat sonra görüntü aldı ve gökbilimciler Dimorphos'un üç kat daha parlak göründüğünü söylüyor.

DIMORPHOS ASTEROİDİ GÖZLEMLENİYOR

Her iki teleskop da asteroidi izlemeye devam edecek; James Webb Uzay Teleskobu önümüzdeki aylarda asteroit sistemini gözlemleyecek, Hubble ise önümüzdeki üç hafta içinde asteroidi 10 kez gözlemleyecek.

Bu arada, Webb ve Hubble bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. İki büyük uzay teleskobu ilk defa aynı anda aynı cismi görüntüledi.

NASA’nın DART göreviyle amacı, bir asteroidin ya da başka bir gök cisminin Dünya için tehlikeli bir rota çizmesi durumunda nasıl uzaklaştırılabileceğini öğrenmek. Şu anda Dimorphos asteroidinin çarpışma sonrası rotasının değişip değişmediği bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda bilim insanları yeni gözlemlerle asteroidin son durumunu açıklayacak.

Bununla birlikte, ne Dimorphos, ne de ana asteroidi Didymos, bizim için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Aslında bilinen hiçbir asteroid şu anda önemli bir tehdit oluşturmamakta. Ancak bilim insanları her ihtimali düşünerek çalışmalarını sürdürüyor.

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