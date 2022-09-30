Türkiye Gazetesi

Teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile müşterilerine imkanlar sunmaya devam ediyor. Yapılana açıklamaya göre, prodüksiyon seviyesi yüksek modern teknolojilerle geliştirilen AAA (Triple-A) oyunları Playstore üzerinden satın alan oyunseverlerin, 1000 NFT'den birini kazanma imkânı oluyor. Oyuncular, oyunları satın almaları durumunda sayfalarına gelen “NFT talep et” butonuna tıklayarak 1000 NFT'den birini talep edebiliyor. NFT'ler, satın alma sonrası butona tıklayarak NFT talep eden ilk 1000 kişiye ücretsiz olarak veriliyor.

"ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATIYORUZ"

Türk Telekom'un hızla gelişen oyun endüstrisinde, trendleri yakından takip ederek oyun meraklılarına çeşitli imkânlar sağlandığını belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şöyle konuştu:

"Ülkemizde dijital deneyimin önemli bir parçası hâline gelen oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda insan odaklı yaklaşımımızla oyun dünyasını ve oyuncuyu ön plana koyarak yeni teknolojiler ve trendlerle harmanlanan projelere finansal açıdan da destek veriyoruz. Yaay uygulaması ile kullanıcılara kendi NFT'lerini oluşturma özelliğini ilk kez bir sosyal medya platformu üzerinden sağladık. Şimdi de Playstore üzerinden yüksek geliştirme ve pazarlama bütçeleriyle hazırlanmış AAA oyun satın alımlarına özel 1000 adet NFT'yi Playstore müşterilerinin hizmetine sunarak önemli bir çalışmaya imza atıyoruz."

Türk Telekom İnovasyon & Ürün ve Servis Geliştirme Direktörü Dr. Mehmet Özdem ise şunları aktardı: “Türk Telekom olarak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyor, müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Trendleri takip ederek dijital oyun platformumuz Playstore'da geliştirdiğimiz NFT koleksiyon projesini hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.” Özdem, NFT'ler üretilirken, yüksek hızlı ve düşük maliyetli Polygon protokolünün kullanıldığını da sözlerine ekledi.

PLAYSTORE'LA NFT KOLEKSİYONUNA SAHİP OLMA FIRSATI

Verilen bilgiye göre, şartları karşılayan oyun tutkunları, Playstore üzerinden satın aldıkları AAA oyunlar sayesinde var olan NFT koleksiyonlarını genişletme imkânı veya yeni bir NFT koleksiyonuna sahip olabiliyor. NFT kazanan platform müşterileri sahip oldukları NFT'leri isterse saklayabiliyor ya da kendi belirlediği fiyat üzerinden satabiliyor.

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