Türkiye Gazetesi

Twitter'daki videolar artık daha çok TikTok'a benzeyecek. Twitter, kullanıcıların videolar arasında durmadan gezinmesini sağlayacak ‘kaydırma’ özelliği getirmeye çalışıyor. Ayrıca şirket, videoların tam ekran izlenmesi için ‘sürükleyici’ bir video oynatıcıya geçeceğini duyurdu.

Güncellemeyle birlikte Twitter bir bakıma Instagram ve TikTok platformlarına benzeyecek. Twitter'da video izlemek en azından kullanıcı arayüzü açısından, Instagram'ın Reels videolarına göz atmak gibi hissettirecek.

TWITTER IPHONE KULLANICILARINA SUNDU

Twitter’ın bu yeniliği şimdilik iOS uygulamasıyla sınırlı ancak şirket, Android için benzer bir güncellemenin önümüzdeki haftalarda gelebileceğini açıkladı. Bununla birlikte, şirket tam ekran videoların açıklamasında, videoların sol üst köşesindeki geri ok işaretinin kullanılmasıyla orijinal tweete geri dönülebileceğini belirtiyor.

Bu arada, hem Reels tarzı kaydırmalı videolar, hem de tam ekran modunu bazı kullanıcılar sevmeyebilir ve tartışmalara yol açabilir. Instagram'ın geçtiğimiz yıllarda TikTok'un kısa biçimli video formatını kopyalayarak Reels adıyla platforma entegre etmesinin ardından video içerik üreticilerinin sayısı hızla artış gösterdi. Son yıllarda binlerce kişi video çekip, Instagram'da küçük dokunuşlar yaparak eğlenceli, öğretici videolarını yayınlıyor. Reels videolarının hızlı yükselişi sürerken, geçtiğimiz aylarda ünlü isimler de dahil olmak üzere bazı Instagram kullanıcıları platformu TikTok'a benzemekle eleştirmişti.

İlk düzenlenen tweeti Twitter attı! Tweet düzenleme nasıl yapılır? Tweet düzenleme ne zaman geliyor? Twitter, tweet düzenleme özelliğini Blue abonelerine sunmaya başladı. Bu ayın başında tweet düzenleme özelliğinin test edilmeye başlandığını duyuran şirket, bu defa ise düzenlenmiş ilk tweeti gösterdi. Peki, tweet düzenleme nasıl yapılıyor? Tweet düzenleme ne zaman gelecek? Bu soruların cevapları haberimizde...

Twitter, Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' benzeri özelliği sundu: Sadece belirli kişilerin görebileceği tweetler Sosyal medya devi Twitter, bir süredir geliştirme aşamasında bulunan 'Circle' isimli yeni özelliğini tüm kullanıcılara sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yaptıkları paylaşımları sadece kendi istedikleri kişilerin görebileceği şekilde ayarlayabilecek.