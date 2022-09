Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Meta, bu yılın başlarında bir grup kullanıcının NFT eserlerini Facebook ve Instagram'da sergileyebilmeleri için testi başlatmıştı. Ancak artık ABD'deki herkes, oluşturdukları ve satmakta oldukları NFT'ler veya içerik oluşturuculardan satın aldıkları bir şey olsun, koleksiyonlarını her iki platformda da sergileyebilir. Her iki sosyal medya uygulamasına da sahip olanlar, dijital koleksiyonlarını her iki uygulamadan da çapraz olarak paylaşabilir, böylece iki defa paylaşmak zorunda kalmazlar.

Instagram'da NFT koleksiyonlarını platformda paylaşma özelliği artık yüzden fazla ülkedeki kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Sosyal medya devi ilk olarak, özelliğin kullanılabilirliğini Ağustos ayında Afrika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Amerika'daki ülkelere genişleteceğini duyurdu.

Bu yeni özellik muhtemelen NFT'leri sevmeyen veya çevresel etkilerinden endişe duyan insanlar için iyi bir haber değil. Ancak Meta, daha önce duyurduğu gibi metaverse yani sanal evreni oluşturma yolculuğunda NFT’leri platformun bir parçası haline getirmeye kararlı.

NFT İÇİN DİJİTAL CÜZDAN

Bu arada, Instagram ve Facebook’ta bir kişinin NFT koleksiyonunu görüntüleyebilmek için kullanıcının cihazında Rainbow, Trust Wallet, Dapper, Coinbase Wallet ve MetaMask gibi desteklenen bir dijital cüzdanın yüklü olması gerekiyor. Ardından, uygulama ayarlarında ‘dijital koleksiyon öğeleri’ sekmesine giderek cüzdanlarını uygulamalardan birine veya her ikisine bağlamaları gerekli. Cüzdanlarını bağladıktan sonra, koleksiyonlarını Facebook veya Instagram uygulaması aracılığıyla görüntüleyebilecek ve NFT'lerini kendi özet akışlarında paylaşabilecekler.

