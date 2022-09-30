Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden önemli bir gelişmeyi aktardı. İsmail Demir, 3 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

İsmail Demir'in paylaşımı

SSB Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığ açıklamada, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı. Paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.

BAYRAKTAR TB2 DÜNYANIN RADARINDA

Baykar tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız savaş uçakları, İkinci Dağlık Karabağ ve Ukrayna savaşında dikkatleri üzerine çekti. Azerbaycan ordusuna ve Ukrayna'ya savaşlarında kritik zaferlerin kazanılmasında yardımcı olan Bayraktar TB2 özellikle Ukrayna'nın Rus işgaline karşı kullanmasıyla dünyanın dikkatini çekiyor. Uluslararası basında sıklıkla Bayraktar TB2 analizleri yapılırken, Baykar geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 24 ülkeyle ihracat anlaşması yaptıklarını ve 3 yıllık sipariş defterini doldurduklarını ifade etmişti.

Baykar’ın kapısını çalmayan kalmadı! 3 yıllık sipariş defteri dolmuştu ama… Bir ülke daha Bayraktar TB2’ye talip Baykar Teknoloji’nin yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA’ya yeni bir talip daha çıktı. İddiaya göre bir Körfez ülkesi daha Türk SİHA’larından satın almak istiyor.

Arnavutluk’tan Bayraktar TB2 açıklaması: SİHA’lar çok yakında sahaya çıkıyor Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini çekerken ihraç edilen ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyor. 24'ten fazla ülkeyle satış anlaşması yapan şirket, geçtiğimiz dönemlerde Arnavutluk'a da SİHA satışı gerçekleştirdi. Arnavutluk Başbakanı ise SİHA'ların çok yakında hizmete geçeceğini duyurdu.