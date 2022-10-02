Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Adidas Z.N.E.01 True Wireless kulak içi kulaklığın sol ve sağ parçasında dâhilî mikrofon yer alıyor. Tam dolu pille 5 saat kullanılan kulaklık kablosuz şarj özelliğine de destek veriyor. Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless ise ANC özelliğiyle geliyor. Bu sayede arka plandaki gürültüyü azaltan modelde IPX5 sertifi kası bulunuyor. Farkındalık modunun da yer aldığı kulaklık bu özelliğiyle çevreyle iletişim kurulmasına imkân tanıyor. FWD-02 Sport ise spor tutkunlarına hitap ediyor. IPX5 sertifi kasını bünyesinde barındıran kulaklıkta toplamda 4 adet mikrofon yer alıyor. İki farklı renk seçeneğine sahip olan kulaklık 15 dakikalık şarjla bir saatlik kullanım imkanı sunuyor

Kafa üstü bluetooth kulaklık geri döndü JBL, ikonik kafa üstü bluetooth kulaklıklarını tüketiciyle buluşturdu.

Apple Kim Kardashian ile anlaştı: Ten rengi Beats Fit Pro kulaklıklar büyük ilgi gördü Teknoloji şirketi Apple, Beats Fit Pro kulaklıkları için magazin yıldızı Kim Kardashian ile anlaştı. Beats Fit Pro kulaklıkların yeni renkleri büyük ilgi gördü, özellikle ten rengi modeli dikkat çekti.