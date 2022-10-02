Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bir saldırıdan şüpheleniyorsanız ilk önce pil seviyenizi kontrol edin. Cihazınız yeniyse ve pilin seviyesi hızlı bir şekilde azalıyorsa hacklenme ihtimaliniz yüksek demektir. Diğer bir gösterge ise mobil veri kullanımı. Kotanız hızlı bir şekilde bitiyorsa arka planda çalışan casus yazılımlar anlamına gelebilir. Ya da farkına varmadan yüklediğiniz bir uygulama solucan deliği açmış olabilir. Saldırganlar, yandan yüklenen bir uygulama aracılığıyla bu içeriği telefonunuza yüklemeye çalışabilir ve teknoloji konusunda bilgili olsanız bile bu hilelere karşı savunmasız olabilirsiniz.

‘iPhone 14’ Apple’a yaramadı: Üretim planları rafa kaldırıldı Apple, iPhone 14 serisini Eylül ayının başında tanıtmıştı. Satışlarda umduğunu bulamayan şirket, yeterli talep göremezse üretimi artırmayacak.

iPhone 14'ün heyecanı bitmeden iPhone 15'in özelliği sızdı: Sevilen model de tarihe karışacak Teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü düzenlediği tanıtım etkinliğinde iPhone 14 serisi akıllı telefon modellerini tanıttı. Ancak şimdiden iPhone 15 konuşulmaya başladı bile. Hatta iddialara göre bir özelliği de sızdı.