Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapay zekâ ile çalışan robotlar her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor. Bu alanda insansı robotlarda çeşitli şirketlerin adımları dikkat çekerken bu defa Tesla’dan bir hamle geldi. Bir süredir insansı robotu üzerinde çalışan şirket, “Tesla AI Day” etkinliğinde Optimus adını verdiği robotu tanıttı. İlk defa geçtiğimiz yıl yüzünü gösteren robot yapılan geliştirmelerle daha fazla kabiliyet kazanırken, kendi başına ayakta durabildiği ve yavaş yavaş hareket ettiği görüldü. Otomobilleri için geliştirdiği otomatik pilot sistemi Optimus’a entegre eden Tesla, robotun son aşamada 8 km/sa. hızla gidebileceğini ve çok ciddi seviyede yük kaldırabileceğini belirtiyor. Özel yapay zekâ altyapısı ile kompleks komutları algılayan robot, Tesla’nın fabrikalarında görev yapacak ve tehlikeli görevleri üstlenecek. Robotun seri üretime uygun şekilde tasarlandığı, bu sayede 20 bin dolardan daha ucuza satılabileceği ifade ediliyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, Optimus’un ticari olarak satışının 2027 öncesinde olacağını söyledi. 2027 yılında gelecek sürümün fabrika yanında ev işlerine yardımcı olabilecek bir seçenek olacağı da düşünülüyor. Musk’a göre gelecek için en büyük risklerden birisi düşük ve hızla azalan doğum oranı. Musk, çalışacak yeterince kişinin olmadığını belirtiyor ve gelecekte oluşacak boşluğu bu insansı robotun tamamlayacağına inanıyor.

DANS EDİP EL SALLADI

Tesla’nın uzun zamandır beklenen insansı robotu Optimus, Tesla AI Day’de görücüye çıktı. Tesla’ya göre şu anda sadece kaba bir prototip olan robot, etkinlik sırasında sahnede kalabalığa el sallayarak yavaş yavaş dans etti.

Rusya, robot terminatörü Ukrayna cephesine sürdü Rus lider Putin dünyanın ilk robot askerini Ukrayna cephesine sürdü. Yapay zekâlı robot asker Fedor, üreticileri tarafından ‘tam bir terminatör’ olarak tanımlanıyor. Bir yıldır savaş eğitimi alan Fedor, Herson’daki savaş hattında görevlendirildi.

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