Türkiye Gazetesi

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın CEO koltuğunda oturduğu Tesla, insansı robot Optimus için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl ilk defa özellikleri tanıtılan Optimus bir takım gecikmelerin ve sorunların ardından nihayet ilk prototip ürünüyle karşımıza çıktı. ABD’de Palo Alto'daki Tesla binasında düzenlenen ‘Tesla AI Day’ etkinliğinde sahneye çıkan Optimus isimli insansı robot, önce seyircilere el salladı ardından da dans ederek esnekliğini gösterdi. Tanıtımda Optimus’un bir kutuyu taşırken, bitkileri sularken ve Tesla fabrikasındaki metal çubukları taşırken çekilen görüntüleri de seyircilere aktarıldı.

Tesla, 10 yılı aşkın bir süredir insansı robot üzerinde çalışıyor. Şirketin CEO’su Musk, gelecek yıllarda robot endüstrisinin arabalardan daha değerli olacağını ileri sürerek, 3 ila 5 yıl içinde Optimus’a sipariş alabileceklerini söyledi. Elon Musk "Amacımız en kısa sürede kullanışlı bir insansı robot yapmak. Optimus'u geliştirip, kullanışlılığını ispatlamak için hâlâ çok fazla çalışmamız gerek" dedi.

İNSANSI ROBOT TESLA OPTİMUS’UN FİYATI NE KADAR?

Elon Musk, etkinlikte insansı robot Optimus’un teknik özelliklerinden ve fiyatından da bahsetti. Mevcut insansı robotların bu aşamada beyinlerinin olmadığını belirten iş insanı, kendi kendilerine hareket edebilecek kabiliyete sahip olmadıklarını söyledi. Bu ürünlerin maliyetinin yüksek olduğunu ve bu nedenle az sayıda üretilebildiğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, milyarder girişimci Optimus’un mevcut insansı robotlardan farklı özelliklere sahip olacağını, aynı zamanda milyonlarca insansı robot üretebileceklerini ve 20 bin doların altında bir fiyattan satışa sunacaklarını ifade etti. Bu arada, Tesla 2023 yılında Optimus’un üretimine başlamayı planlıyor.

İlk aşamada Optimus’un görevleri Tesla fabrikalarında malzeme taşıma, montaj gibi işlere yardım etmek olacak. İlerleyen yıllarda insansı robotun insanlara ev işlerinde yardım edeceği, yemek yapacağı, markete gidip alışveriş yapacağı belirtiliyor. Hatta Tesla’nın insansı robotunun sahibine arkadaşlık edebileceği de belirtilmişti. Elon Musk "Optimus 5-10 yıl içinde inanılmaz olacak, aklımızı başımızdan alacak" şeklinde konuşarak beklentiyi artırdı. Gelecek yıllarda bu öngörülerin ne kadarının planlanan tarihlerde gerçekleşeceğini göreceğiz…

İnsan beyni 25 yılda Tesla 17 yılda aynı seviyeye ulaşıyor Yeni bir çalışma, elektrikli otomobil devi Tesla’nın yapay zekasının 2033 yılına kadar insanlardan daha zeki olacağını ortaya koyuyor. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi Tesla, yeteneklerini yılda yüzde 486 oranında artıran mikroçipleri araçlarında kullanıyor.

Elon Musk Tesla Optimus'u anlattı: 'Herkes anne babasına insansı robot hediye edecek' Elon Musk, çevrim içi yayımlanan bir makalede Tesla'nın Optimus isimli insansı robotu hakkında yeni ayrıntıları paylaştı. Tesla şirketinin CEO’su Musk, Optimus’un maliyeti ve kullanım alanlarına da değindi.