Türkiye Gazetesi

Yerli otomobil Togg seri üretim aşamasına hazırlanıyor. 29 Ekim 2022 günü fabrikanın açılışının ardından yerli otomobil seri üretime girecek ve Mart 2023'te piyasaya sürülecek. Zaman daralırken yerli otomobilin SUV modelinin tahmini fiyatına ve ön siparişlere ilişkin iddialar da artmaya başladı. Bunun üzerine üretici firma Togg'dan açıklama geldi.

'TOGG FİYATI' İDDİALARINA YALANLAMA

Togg'un resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanmasına ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Togg resmi hebasından fiyat iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

-Fiyat listesi,

-Ön sipariş- satış kampanyası,

-Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının artığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Togg'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yerli çip üretime hazırlanıyor... Togg için yola çıktı: Telefon gibi güncellenen yerli otomobil Pandemiyle birlikte tüm dünyada elektronik ve otomobil fiyatlarının yükselmesine, üretimlerin aksamasına yol açan çip krizine Türkiye’den yerli bir çözüm haberi geldi. Araştırmacı Armağan Ergün, İzmir’de kurduğu firmayla Türkiye’nin çip üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak istiyor.

Yerli otomobilde son durum! Togg'un ilk sahibi kim olacak? Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg için geri sayım başladı. 29 Ekim’de seri üretim fabrikasının açılışı gerçekleşecek ve ardından seri üretim başlayacak. Peki, Togg ne zaman çıkacak? Togg’un fiyatı ne kadar olacak? İlk Togg sahipleri kimler? İşte merak edilen bu soruların cevapları…