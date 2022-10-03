Türkiye Gazetesi

Rus bilim insanları, çapı yaklaşık yarım kilometre civarı bir asteroidin Dünya'ya doğru ilerlediğini ancak acil bir tehlike oluşturmadığını açıkladı. Açıklama, Rus Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsünde araştırmalarını sürdüren bilim insanlarından geldi.

Ekip, sosyal medya hesapları üzerinden son gelişmeyi duyurdu. Açıklamada, "1 Ekim gecesi, Rusya'nın güneyindeki iki gözlemevi, Dünya'ya yaklaşan yeni bir asteroit olan 2022 SE37'nin keşfini doğruladı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu cismin acil bir tehlike oluşturmadığına da dikkat çekildi. TASS ajansına konuşan gök bilimci Yuri Balega ise, "Bu, Dünya çevresinde halihazırda keşfedilen 30 bin asteroitten biri. Gezegenimizden milyonlarca kilometre uzakta uçuyor ve Dünya için tehlike oluşturmuyor." dedi.

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Asteroitte su bulundu Japonya’ya ait bir uzay aracının Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaktaki bir asteroitten aldığı toz parçacıkları şaşırtıcı bir bileşeni ortaya çıkardı; bir damla su.

Gökdelen büyüklüğündeki iki asteroit Dünya’ya yaklaşıyor İki dev asteroitten biri bugün, diğeri ise 30 Temmuz Cumartesi günü (yarın) Dünya’nın yakınından geçecek. Bilim insanlarına göre endişe edecek bir durum bulunmuyor.