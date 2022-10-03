Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter, tweetler için ‘görüntünleme sayısı’ özelliğini test etmeye başladı. Bazı kullanıcıların tweet'lerinde yeni bir ‘görüntülenme’ sayısı için platform herkese açık bir test başlattı. Görüntülenme sayısı her bir tweetinizin platformda toplamda kaç defa görüntülendiğini gösterir.

Ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi, tweet etkinliği ekranında bazı kullanıcılar artık ‘retweetler’ ve ‘beğeniler’in yanı sıra bir ‘görüntülemeler’ kutucuğu da görmeye başladı. Ayrıca görüntülenme sayısı, ana tweet akışında bir ‘göz’ simgesiyle de gösteriliyor.

TWEET GÖRÜNTÜLENME SAYISI ÇIKIYOR

Teknik olarak ise bu özellik yeni bir şey değil aslında. Çünkü tweet gösterim sayınızı tam tweet analizi ekranında (tweet'lerinizdeki grafik simgesinden erişilebiliyor) zaten görüntüleyebilirsiniz. 'Görüntüleme' ve 'izleme' elbette aynı şey değil ancak insanları tweetinizi görüp görmediğini gösteriyor.

Twitter tweet görüntülenme sayısı bu şekilde

Peki, tweetlerin görüntülenme sayısını bilmek ne işinize yarayacak? Örneğin, tweetiniz sadece 10 beğeni almış olsa bile, 10 bin kişinin gördüğünü bilmeniz belki de etkileşiminizi iyileştirmek için tweet yaklaşımınızı gözden geçirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Bazı kullanıcılar ise uygulamada profil görüntüleme sayılarını da gördüklerini bildirdiler ve profil görüntüleme verileri de tweet analizlerinizde zaten mevcut.

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