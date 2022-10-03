Türkiye Gazetesi

Avrupa’da birçok etkinliğe katılan Tim Cook, Hollanda’da yayın yapan Bright’e konuştu. Apple’ın CEO’su Tim Cook, sıradan insanların ‘metaverse’ (sanal evren) hakkında pek fazla bilgiye sahip olmadığını belirterek, bu nedenle şirketinin bu terimi kullanmaktan kaçındığını söyledi.

Tim Cook, röportajın devamında ise kodlama ve yazılım konularına değindi. Tim Cook’a göre programlama dili öğrenilmesi gereken ilk dil. Ünlü CEO, kodlama ve programlama dilinin ilkokullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyor.

Tim Cook, “Herkesin liseden mezun olmadan önce programlama öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum ve aslında ilkokullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

2019 yılında da bir konuşmasında Tim Cook, kodlamayı matematik ve tarih gibi temel beceri olarak tanımlamıştı.

Tim Cook, Trump’ı ikna etti ABD’nin Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürünlere getireceği yüzde 10 gümrük vergisi, ABD’li şirketleri de olumsuz etkiliyor. Bu şirketlerin başında da Apple geliyor.

Tim Cook açıkladı! Apple, o sorunu böyle çözecek Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook, iOS 11'e yapılacak yeni güncellemenin iPhone telefonlarda pil performansını düşüren özelliği etkisiz kılacağını açıkladı.