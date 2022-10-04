Türkiye Gazetesi

Colossal Biosciences adlı bir şirket, yünlü mamutlar ve Tazmanya kaplanı da dahil olmak üzere birçok soyu tükenmiş ve şu anda dünyada var olmayan hayvanı geri getirmek için çalışıyor. Genetik çalışmalarla tarih öncesi hayvanların yeniden üremesi için araştırmalarını sürdüren şirketin finansal destek aldığı kişi ve kurumlar dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde şirketin yayımladığı rapora göre, ABD’li şarkıcı Paris Hilton, girişimci Peter Thiel ve yazar Tony Robbins gibi pek çok ünlü isim de biyoteknoloji şirketine finansal destek veriyor.

Mamut ve Tazmanya kaplanı gibi pek çok soyu tükenmiş hayvanı yeniden geliştirmek için çalışan şirketi ayrıca CIA de destekliyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından finanse edilen kâr amacı gütmeyen risk sermaye firması In-Q-Tel de Colossal Biosciences’ı destekleyen şirketler arasında yer alıyor. Rapora göre In-Q-Tel, Colossal Biosciences'a yatırım yaptı.

CIA GENETİK ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİYOR

Bu arada In-Q-Tel şirketi yaklaşık 20 yıl önce ABD’de ulusal güvenliğe yönelik teknolojilere yatırım yapmak için kuruldu. Şimdi ise şirketin yünlü mamutlar için çalışmalarını sürdüren bir şirkete destek verdiğini görmek dikkat çekiyor. Aslında In-Q-Tel’i finanse eden CIA de silah teknolojilerine ek olarak biyoteknoloji ve genetik alanlarında desteklerini sürdürüyor.

In-Q-Tel firması, söz konusu yatırımı neden yaptıklarını şu ifadelerle açıklıyor: “Stratejik açıdan mesele mamutlardan ziyade genetikteki yeteneklerimizle ilgili. Biyoteknoloji ve daha geniş anlamda biyoekonomi, insanlığın daha da gelişmesi için kritik öneme sahip.”

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