Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok'un 'geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası' ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi' içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.

2 milyar TikTok kullanıcısının verileri çalındı iddiası ortalığı karıştırdı Dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından TikTok siber saldırı ile gündemde. Yeni bir iddiaya göre, TikTok’un verilerinin depolandığı sunucunun hacklenmesi üzerine 2 milyar kullanıcının bilgileri çalındı.

TikTok, yedi çocuğun ölümünden sorumlu tutuluyor Sosyal medya uygulaması TikTok, ‘bayılma akımı’ nedeniyle birçok anne babanın tepkisini çekiyor. Şirket, algoritması nedeniyle suçlanırken, yedi çocuğun ölümünden sorumlu tutuluyor.