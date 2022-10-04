Türkiye Gazetesi

Facebook'un ana şirketi Meta’nın makine öğrenimi mühendislerinden oluşan bir ekip, 'Make-A-Video' adlı yeni bir sistemi tanıttı. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yapay zeka (AI) modeli, yazılı metinleri video içeriklere dönüştürüyor. Beş saniyeden kısa olan videolarda ayrıca ses de yok.

Meta’nın ardından teknoloji devi Google da yazılı komutları üç boyutlu tasarımlara dönüştüren yapay zeka destekli aracını tanıttı. ‘DreamFusion’ isimli Google’ın yapay zekalı aracı ise aslında iki boyutlu veri kümelerini kullanarak üç boyutlu sahneler oluşturuyor.

Şirketin yapay zeka laboratuvarı Google Brain'de çalışmalarını sürdüren Ben Poole, Twitter'daki paylaşımında, "Metinden üç boyutlu görsel üretmek için geliştirdiğimiz yeni yöntemimiz DreamFusion'ı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Önceden eğitilmiş bir metinden görüntüye çevirme modelini kullanadık. Üç boyutlu veriye gerek kalmadı!" şeklinde açıklama yaptı.

Google, kimyasal yapısına bakarak kokusunu bilen yapay zeka yaptı Teknoloji devi Google’ın bilgisayar bilimcileri, kimyasal yapısına bakarak bir şeyin nasıl bir kokuya sahip olabileceğini tanımlayabilen bir yapay zeka (AI) aracı geliştirdi.

Meta, insan zihnini okuyan yapay zeka programı yaptı Teknoloji devi Meta, uzun süredir yapay zeka algoritmalarını geliştirmeye odaklandı. WhatsApp, Instagram ve Facebook’un sahibi olan şirket, insanların zihnini okuyan bir algoritma geliştirmeyi başardı.