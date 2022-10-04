Türkiye Gazetesi

Çin merkezli ByteDance isimli teknoloji şirketinin popüler sosyal medya platformu TikTok, hızla yayılırken, hakkındaki iddialar da ciddiye alınmayacak gibi değil. Independent’te yer alan habere göre, platformun kullanıcısı olmayanlar bile TikTok tarafından takip ediliyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluş Consumer Reports'un topladığı verilere göre TikTok da Alphabet (Google) ve Meta (Facebook) gibi teknoloji devlerine benzer veri toplama yöntemleri kullanıyor.

TikTok’un kişilerin IP adresi, internette gezinme alışkanlıkları ve arama geçmişi gibi bilgileri topladığı ortaya çıktı. Bununla birlikte bazı gizlilik ayarlarından ötürü ne kadar verinin izlendiği değişebiliyor.

TIKTOK'TAN REKLAM AÇIKLAMASI

Araştırmaya katılan güvenlik şirketi Disconnect'in teknoloji sorumlusu Patrick Jackson, "TikTok'un veri izleyicilerinin halihazırda bu kadar yaygın olmasına gerçekten şaşırdım. Bunun işe yaramasının tek nedeni gizli bir operasyon olması. Belki bazıları umursamıyor ama herkesin bir seçeneği olmalı. Gizli saklı yürütülmemeli.” dedi.

Consumer Reports'a konuşan bir TikTok sözcüsü, bu verilerin ‘diğer reklam verenlerin hedeflemesi için bireyleri belirli ilgi alanı kategorilerinde gruplandırmak için kullanılmadığını’ söyledi. Ayrıca TikTok hesabı olmayan kişilerin verilerinin sadece toplu raporlar için kullanıldığını da açıkladı. TikTok yetkilisi, "Diğer platformlar gibi, reklam verenlerden aldığımız veriler de reklam hizmetlerimizin etkinliğini artırmak için kullanılıyor" dedi.

TİKTOK İLE PAYLAŞILAN VERİLER DİKKAT ÇEKTİ

TikTok'la paylaşıldığı bildirilen veri örnekleri arasında aile içi şiddet, doğum kontrolü ve diyetle ilgili internet sitelerinin takip ettiği bilgiler yer alıyor. Bu arada TikTok, çocuklarla ilgili veriler veya sağlık koşulları gibi bazı hassas bilgilerin yanlışlıkla iletilmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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