Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

Akıllı telefon pazarında ilk defa kullanılan Solo Cut modu gibi özellikleriyle dikkat çeken Honor 70, aynı zamanda Sony IMX800 sensörünü dünyada ilk kez kullanan telefon olma özelliğine sahip. Solo Cut modu özelliğiyle kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydetmesine imkân sağlıyor. Bunun için çekim yaparken istediğiniz kişiyi seçmeniz yeterli. Böylece kamera kalabalık içerisinde bile dahi olsa seçtiğiniz kişiyi yüz tanıma sistemi ve yapay zekâ ile tanıyarak kadrajdan olduğu müddetçe video kaydı yapıyor. Honor CEO’su Jeffrey Sun, Slo Cut özelliğinin Çin’de büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Türkiye’de de vlog çekimlerinde ve mobil çekimlerde kullanıcıların hayatı kolaylaştıracağını düşünüyoruz” dedi.

Honor 70 aynı zamanda makro kamera olarak da kullanılabilen 50MP 122 derece ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik kamerasıyla da dikkat çekiyor. 6.67 inç kavisli ekran ile gelen cihaz gücünü Snapdragon 778G Plus’tan alıyor. Cihaz, 4800mAh pil ve 66W Honor SuperCharge teknolojisiyle 20 dakikada yüzde 3’ten yüzde 60’a şarj oluyor. Honor 70, gece yarısı siyahı ve zümrüt yeşili renkleriyle Türkiye’de 7-13 Ekim tarihleri arasında Hepsiburada’da 12.999 TL’den satışa çıkacak. Hepsiburada’dan ön kayıt yapan tüm kullanıcılar, doğrudan 1.000 TL indirim hakkı kazanacak.

Honor 50 serisine Android 12 güncellemesi Çin merkezli yükselen akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Honor, iki akıllı telefon modeline Android güncellemesi gönderecek. Teknoloji üreticisi, Ekim 2021'de Honor 50 ve 50 Lite'ı küresel pazarlar için duyurmuştu.

Bütçe dostu telefonlara taze kan: Honor X8 tanıtıldı Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, yeni X8 isimli akıllı telefon serisini tanıttı. Orta segmente hitap eden telefon Snapdragon 690 yonga setiyle destekleniyor.