Türkiye Gazetesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Elon Musk'ın konuya ilişkin mektubu paylaşıldı. Söz konusu mektupta, Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasını tamamlamayı planladığı aktarıldı.

Musk'ın mektubu üzerine Twitter açıklama yaparak, SEC'e sunulan mektubun alındığını ifade etti. Açıklamada, "Şirketin niyeti, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatmaktır." ifadesi kullanıldı.

MUSK’TAN TWİTTER HAMLESİ

Bloomberg'in Musk'ın sosyal medya platformunu hisse başına 54,2 dolar fiyatla yeniden almayı planladığını bildirmesinin ardından Twitter hisseleri işleme durdurulmuştu. Şirketin hisseleri yeniden işleme açıldıktan sonra yüzde 22'ye yakın değer kazandı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk’ın anlaşmadan çekilme nedeni ise Twitter’ın açıkladığı sahte hesap verilerine güvenmemesi. Twitter platformdaki sahte hesapların oranının yüzde 5 olduğunu açıklarken, Musk’ın ekibinin yaptığı analizlere göre bu oran yüzde 20’yi buluyor.

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine cevap vermediğini belirtmişlerdi. Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

Elon Musk, Twitter için yeniden devreye girdi Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Twitter'ı hisse başına 54.20 dolarlık bir fiyatla satın almayı teklif ettiği iddia edildi.

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