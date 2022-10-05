Türkiye Gazetesi

HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen KAPGAN Silahlı İnsansız Kara Aracı (İKA) ilk defa gün yüzüne çıktı. KAPGAN İKA’nın HAVELSAN’ın geliştirdiği BARKAN İKA’dan daha üstün yeteneklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu arada BARKAN’ın 2023 yılında güvenlik güçlerine teslim edilmesi planlanıyor.

KAPGAN İKA YOLA ÇIKTI

HAVELSAN resmi Twitter hesabından bir video yayınlayarak KAPGAN İKA’nın ilk defa duyurusunu yaptı. 15 saniyelik videoda animasyon olarak bir insansız kara aracı görünürken, videonun sonunda ise ‘Yakında’ ifadesi kullanıldı. Heyecana yol açan paylaşımda ‘#KAPGAN’ etiketi dışında ise hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak videoyla birlikte KAPGAN’ın tasarımına yönelik tahminler de arttı.

SavunmaSanayiST.com’un haberine göre, Barkan İKA’ya kıyasla daha büyük bir boyuta sahip olacak KAPGAN İKA’nın, daha yüksek kalibrede uzaktan komutalı silah sistemi ile teçhiz edileceği biliniyor. Ayrıca bu silah sisteminin 30 milimetrelik bir uzaktan komutalı silah sistemi olacağı ileri sürülüyor. Güçlü silahları sayesinde KAPGAN İKA’nın zırhlı hedeflere karşı daha etkili olması beklentiler arasında.

Türk Ordusu'na taze kan! HAVELSAN BAHA yeniden tasarlandı Yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde yeni bir gelişme daha gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait HAVELSAN şirketi, BAHA insansız hava aracını yeniden tasarladığını duyurdu. HAVELSAN, Mehmetçik’in ihtiyaçlarını karşılamak üzere BAHA isimli insansız hava aracını yeniden tasarladı. Şirketin AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, AA’ya yaptığı açıklamada, BAHA insansız hava aracının HAVELSAN'ın öz kaynaklarıyla başlattığı bir proje kapsamında üretilen insansız hava aracı olduğunun altını çizdi.

HAVELSAN üretti, sahaya iniyor: Türkiye'nin robot askeri 'Barkan' geliyor Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana AR-GE çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi hedefliyor. HAVELSAN'ın geliştirdiği insansız kara aracı 'Barkan'ın gelecek yıl askeri birliklere teslim edilmesi amaçlanıyor.