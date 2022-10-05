Türkiye Gazetesi

NASA'nın DART görevi kapsamında fırlattığı uzay aracının 27 Eylül'de asteroide çarpmasının ardından 10 bin kilometrelik iz oluştu. Şili'de gözlem yapan gökbilimciler, Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu ile çarpışmanın ardından dev asteroidin arkasında oluşan kuyruk yıldızı benzeri izi fotoğrafladı. Çarpışmadan 2 gün sonra çekilen fotoğrafta görülen izin daha da uzamasının beklendiği belirtildi.

Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir 'gezegen savunma yöntemini' test etmeyi hedefleyen ilk deney olan DART, NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü iş birliği ile yürütülüyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İtalya Uzay Ajansı (ASİ) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gibi uluslararası ortakların da görev çerçevesindeki farklı projelere destek verdiği biliniyor.

NASA'NIN GEZEGEN SAVUNMA GÖREVİ

Uzay aracı 27 Eylül TSİ 02.15 sıralarında Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı asteroide çarpmıştı. James Webb teleskobu dahil birçok teleskop tarafından takip edilen çarpışmanın, astreodin hızının değişip değişmediğini tespit ederek büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemenin önünü açması bekleniyor.

NASA ilk defa paylaştı! Webb ve Hubble birbiriyle yarıştı: Asteroide çarpma anından yeni görüntüler geldi ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) DART görevi kapsamında uzay aracıyla Dimorphos isimli bir asteroide çarptı. Planlı çarpışmanın yeni görüntüleri yayımlandı. NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu çarpışmayı görüntüledi.

NASA gezegen savunması deneyini canlı yayınladı! DART uzay aracı asteroidi tam isabet vurdu NASA, DART isimli uzay aracını başarıyla asteroitle çarpıştırarak tarihe geçti. İlk defa bir uzay aracı planlı şekilde bir asteroide çarptı ve gök cismini rotasından saptırdı.