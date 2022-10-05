Türkiye Gazetesi

Xiaomi’nin Türkiye’de de satışa çıkaracağı 12T ve 12T Pro isimli akıllı telefonları tasarım yönünden standart olurken, teknik özellikleri bakımından büyük beğeni topladı. Her iki modelin de teknik özelliklerine göz atalım…

XIAOMI 12T PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,67 inç AMOLED ekran, 2712×1220 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 5

2712×1220 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 5 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 / 12 GB RAM + 256 GB depolama

8 / 12 GB RAM + 256 GB depolama Arka kamera kurulumu: 8K video kalitesi sunan 200 megapiksel çözünürlüklü 1/1.22 inç sensörlü ana arka kamera sensörü, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro kamera

1/1.22 inç sensörlü ana arka kamera sensörü, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro kamera Ön kamera: 20 megapiksel sensörlü kamera

Batarya: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil gücü

XIAOMI 12T ÖZELLİKLERİ

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Ultra

Ekran: 6,67 inç 120 Hz 2712×1220 piksel AMOLED ekran

Batarya: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil gücü

Arka kamera: 108 megapiksel sensörlü ana arka kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera

ana arka kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera Ön kamera: 20 megapiksel

XIAOMI 12T VE 12T PRO FİYATLARI

Xiaomi 12T 8/128GB modelinin fiyatı; 599 Euro’dan başlıyor depolama tercihine göre fiyat değişiyor

Xiaomi 12T Pro’nun fiyatı ise; 8/128GB tercihine göre 749 Euro’dan başlıyor

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, her iki telefonun da üç Android güncellemesini kesin olarak alacağını açıkladı.

Xiaomi'nin ardından Huawei de Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Huawei, dünyanın hızla yükselen iki akıllı telefon üreticisinden biri. Xiaomi yükselişini sürdürürken Huawei, ABD başta olmak üzere batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalıyor. Ancak şirket bir taraftan da güçlü pazarlarından Türkiye'de üretim yapma planları üzerinde duruyor.

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