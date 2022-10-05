Xiaomi’nin Türkiye’de de satışa çıkaracağı 12T ve 12T Pro isimli akıllı telefonları tasarım yönünden standart olurken, teknik özellikleri bakımından büyük beğeni topladı. Her iki modelin de teknik özelliklerine göz atalım…
XIAOMI 12T PRO ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,67 inç AMOLED ekran, 2712×1220 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 / 12 GB RAM + 256 GB depolama
- Arka kamera kurulumu: 8K video kalitesi sunan 200 megapiksel çözünürlüklü 1/1.22 inç sensörlü ana arka kamera sensörü, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro kamera
- Ön kamera: 20 megapiksel sensörlü kamera
- Batarya: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil gücü
XIAOMI 12T ÖZELLİKLERİ
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Ultra
- Ekran: 6,67 inç 120 Hz 2712×1220 piksel AMOLED ekran
- Batarya: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil gücü
- Arka kamera: 108 megapiksel sensörlü ana arka kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera
- Ön kamera: 20 megapiksel
XIAOMI 12T VE 12T PRO FİYATLARI
Xiaomi 12T 8/128GB modelinin fiyatı; 599 Euro’dan başlıyor depolama tercihine göre fiyat değişiyor
Xiaomi 12T Pro’nun fiyatı ise; 8/128GB tercihine göre 749 Euro’dan başlıyor
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, her iki telefonun da üç Android güncellemesini kesin olarak alacağını açıkladı.
Xiaomi'nin ardından Huawei de Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Huawei, dünyanın hızla yükselen iki akıllı telefon üreticisinden biri. Xiaomi yükselişini sürdürürken Huawei, ABD başta olmak üzere batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalıyor. Ancak şirket bir taraftan da güçlü pazarlarından Türkiye'de üretim yapma planları üzerinde duruyor.
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