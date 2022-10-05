Türkiye Gazetesi

İçinden çıkılmaz bir hal alan ve tarafların mahkemelik olduğu Musk’ın Twitter anlaşmasında yeni bir gelişme daha gerçekleşti. Tesla ve SpaceX şirketlerinin milyarder CEO’su Elon Musk, yeniden Twitter’ı satın almak için bildirimde bulundu.

Musk, Twitter’a yeni bir satın alma teklifinde bulunduğunu açıkladıktan sonra sosyal medya hesabından ilgi çeken bir paylaşım yaptı. Musk, ‘her şeyin uygulaması, X’ diyerek yeni bir sosyal medya platformundan söz etti. Elon Musk, yeni bir tweette, “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i oluşturmak için hızlandırıcı bir adım.” dedi. X’e ilişkin başka bir ayrıntı ise vermedi.

ELON MUSK'IN WECHAT HAYRANLIĞI

Elon Musk’ın daha önceki açıklamalarına göre bu platform Çin’de kullanılan WeChat isimli sosyal ağa benzeyebilir. WeChat, Facebook, Twitter, Uber, Instagram ve Substack gibi uygulamaların kullanımlarını birleştiren bir ağ. Bu sosyal ağ yemek siparişi vermekten otel rezervasyonu yapmaya kadar çok çeşitli amaçlarda kullanılmakta. 1 milyardan fazla kişi WeChat üzerinden para transferi de yapabiliyor. Ayrıca haber ve sosyal medya akışı için de tercih ediliyor.

Elon Musk yeniden Twitter için atağa geçti: SEC, iddiaları doğruladı Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter’ı satın almak içine yeniden devreye girdi. Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için Twitter'a mektup gönderdiği teyit edildi.

Elon Musk, Twitter için yeniden devreye girdi Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Twitter'ı hisse başına 54.20 dolarlık bir fiyatla satın almayı teklif ettiği iddia edildi.