Türkiye Gazetesi

SpaceX, Crew-5 görevi kapsamında ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi. Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) altı ay görev yapacak. NASA ve Roscosmos (Rusya uzay ajansı) ortaklığında yürütülen görevde ilk defa bir Rus kozmonot ABD merkezli uzay şirketi SpaceX’in roketiyle uzaya fırlatıldı.

Astronotlar ve Rus kozmonot Crew 5 görevinde

ISS’ye gönderilen mürettebat arasında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı astronotlar Nicole Mann ve Josh Cassada, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na (JAXA) bağlı astronot Koichi Wakata ve Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roscosmos) bağlı Anna Kikina yer alıyor. Ekip, insan sağlığı ve ay yakıt sistemleri gibi alanlarda 200'den fazla bilimsel deney yapacak.

Crew-5 görevi, NASA ve SpaceX arasında uzaya mürettebat gönderdiği 6’ncı ortak fırlatma olarak kayıtlara geçti.

İLKLERİN GÖREVİ CREW 5

Crew-5 misyonu kapsamında ilk defa bir Rus kozmonot ISS’ye SpaceX ile fırlatılırken, ABD'li astronot Nicole Mann, uzaya seyahat eden ilk Kızılderili kadın oldu. Mann yaptığı açıklamada, “Yerli Amerikalıları ve mirasımı temsil etmekten gurur duyuyorum” dedi. Mann, Cassada ve Kikina’nın uzaya ilk yolculukları olurken, Wakata ise uzaya 5’inci kez yolculuk ediyor. Falcon 9 roketi, başarılı fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'nda konuşlu Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi’ne iniş yaptı.

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