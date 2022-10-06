Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaştı. NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 'VV 191' isimli çift galaksinin görüntüsünün Hubble Uzay Teleskobu'nun sağladığı veriler ile kaydedildiği belirtildi. Elde edilen yeni görüntüde, beyaz eliptik bir galaksi ve sarman galaksinin daha önce görülmemiş ayrıntılarının yer aldığı kaydedildi.

Bilim insanı Rogier Windhorst, James Webb Uzay Teleskobu'nun, galaksinin daha uzun ve sarmal kısımlarını çok daha ayrıntılı gösterdiğini açıkladı. 30 yılı aşkın süredir bilim dünyasına ışık tutan Hubble ile 1,5 milyonun üzerinde gözlem yapılırken bu gözlemlere dayanan 19 bindeni aşkın akademik çalışma üretildi.

JAMES WEBB KEŞİFLERE DEVAM EDİYOR

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı. Öte yandan, 30 Eylül'de, NASA ve Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun faaliyet süresini uzatmak için uzaya bir ekip göndermeyi değerlendireceğini duyurmuştu.

James Webb Teleskobu bu defa sarmal galaksinin ‘kemikleri’ni görüntüledi James Webb Uzay Teleskobu yeni bir görüntü daha çekti. 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlü özelliklere sahip olan teleskop, bu defa sarmal galaksinin ‘kemikleri’ni kaydetti.

30 yıl sonra ilk! NASA paylaştı: James Webb Uzay Teleskobu Neptün’ün halkalarını net şekilde görüntüledi NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen Neptün gezegeninin şimdiye kadar ki en net fotoğrafını paylaştı. Neptün’ün halkaları fotoğrafta apaçık görüldü.