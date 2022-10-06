Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında, WhatsApp'ın işletme hesapları için bir abonelik planı başlatmayı planladığını sizinle paylaşmıştık. Bu abonelik planının adı ise ‘WhatsApp Premium’ olarak belirtilmişti. WhatsApp Premium sayesinde işletmelerin müşterilerine erişebilmesi daha da kolaylaşacak. Nihayet WhatsApp, Android’in uygulama mağazası Play Store’da ve iPhone’un TestFlight uygulamasında yeni sürümünü yayınlayarak, abonelik sisteminin testlerine geçti.

WhatsApp Premium aboneliğinden ilk görüntü (Foto: WABetaInfo)

WhatsApp Premium, işletme hesapları için sunulan isteğe bağlı bir ücretli abonelik sistemidir. Belli bir ücret karşılığında Premium kullanmak isteyen işletmeler, WhatsApp’ın ‘Ayarlar’ sekmesi üzerinden abonelik planına katılabiliyor. Eğer WhatsApp uygulamanız test sürümündeyse ve mesajlaşma uygulaması abonelik desteğini sizin cihazınıza da sunduysa Ayarlar menüsünde ‘WhatsApp Premium’ adlı yeni bir bölüm göreceksiniz. WhatsApp Premium'a katılan işletmeler iki gelişmiş özelliğe erişebilecek;

• Özel işletme bağlantısı: Müşterilerin açılış işletme sayfasını görüntülemesine ve özel bir bağlantı açarak kolayca sohbet başlatmasına olanak tanıyan bir bağlantı.

• Çoklu cihaz geliştirmeleri: WhatsApp Premium'a katılan işletmeler 10 adede kadar cihazı bağlayabilir, böylece işletmedeki daha fazla kişi müşterilerine mesaj göndermek için aynı WhatsApp hesabını kullandığında konuşmalarını yönetmeleri daha kolay olur.

WHATSAPP PREMİUM HERKESE Mİ SUNULACAK?

WhatsApp Premium’un şu anda yalnızca işletme hesaplarına sunulduğunu ve mevcut tüm özelliklerin işletmeler için hala ücretsiz olduğunu unutmayın. WhatsApp Premium'a katılmanız durumunda, istediğiniz zaman App Store veya Play Store üzerinden abonelikten çıkabilir ve fatura döneminin sonuna kadar premium abonelikten yararlanabilirsiniz.

Şu anda WhatsApp Premium, Android ve iOS’ta WhatsApp Business beta'nın en son sürümlerini yükleyen belirli ülkelerdeki bazı işletmelere sunuldu. Belirli ülkelerde belirli işletmelere yayıldığından, WhatsApp Ayarlarında ‘WhatsApp Premium’u görmezseniz merak etmeyin. WhatsApp, Premium planı gelecekte daha fazla işletme hesabına yaygın bir şekilde sunmayı planlıyor.

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