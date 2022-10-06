Türkiye Gazetesi

Bir Apple Watch 7 kullanıcısı, akıllı saatinin aşırı ısındıktan sonra tütmeye başladığını ve ardından patladığını söyledi. Apple konuyu araştıracağını belirtirken, iddiaya göre şirket kullanıcıdan bu konu hakkında konuşmamasını istedi.

Söz konusu Apple Watch kullanıcısı, 9to5Mac teknoloji sitesine açıklama yaptı. Kullanıcı, cihazın o gün normalden çok daha fazla ısındığını fark ettikten sonra Apple Watch'un arkasının çatladığını ve işletim sürümü watchOS'un sıcaklık nedeniyle cihazın kapanması gerektiğini belirten bir uyarı gönderdiğini söyledi.

Ardından Apple Watch kullanıcısı destek için hemen Apple Destek'i aradığını söyledi. Konuyu araştıran ekip, herhangi bir çözüm veya tavsiye sunmazken, sadece şirketten haber alana kadar saate dokunmamasını söyledi. Ancak ertesi sabah durum daha da vahim bir hal aldı. Kullanıcı, uyandığında Apple Watch'un dokunulamayacak kadar sıcak olduğunu gördü ve sıcaklık nedeniyle cihazın ekranı da paramparça olmuştu.

APPLE WATCH PATLADI

Kullanıcı, Apple'a göndermek üzere fotoğraf çekmek için Apple Watch'u eline aldığında cihazdan çıtırtı sesleri geldi. Daha sonra camdan dışarı atarken akıllı saat patladı. Saat, kullanıcının koltuğunda da yanık izleri bıraktı. Ayrıca kurşun zehirlenmesi endişesiyle acil servise gitti. Bununla birlikte, Apple Watch zehirlenmeye neden olacak kadar yeterli kurşun içermiyor.

Daha sonra durumla ilgili bir güncelleme yapmak için tekrar Apple'a ulaştı. Uzun süre Apple’dan haber alamayan kullanıcı, ilerleyen günlerde şirketin cihazı teslim aldığını ve Apple Watch'u incelemek üzere laboratuvarlarına götürdüğünü söyledi. Akıllı saatin kullanıcısı, Apple’ın ona bir belge göndererek imzalamasını ve bu olayı kimseyle paylaşmamasını istediğini söyledi. Ancak kullanıcı bu anlaşmayı reddederek olayı anlattı.

iPhone'dan daha pahalı saat geliyor! Apple Watch 8 özellikleri ve fiyatı Teknoloji devi Apple bugün akşam saat 20.00'de başlayacak etkinlik ile yeni akıllı cihazlarını tanıtacak. iPhone 14'ün gölgesinde geçmesini beklediğimiz tanıtımda dikkat çekici bir ürün daha duyuruluacak; Apple Watch 8. Peki, Apple'ın yeni akıllı saatlerinin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Apple Watch'tan sonra şimdi de AirPods hayat kurtardı Apple’ın AirPods kulaklıkları ABD’de yaşayan bir kadının hayatını kurtardı. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten sert şekilde düşen kadın, AirPods’a talimat vererek ambulansın gelmesini sağladı.