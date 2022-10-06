Türkiye Gazetesi

La Liga ile anlaşan Snapchat, kullanıcılarına çok çeşitli içerikler sunacağını duyurdu. Anlaşmaya göre Snap, La Liga’ya ilişkin haftalık özet, tarihi arşiv, en iyi goller gibi çeşitli özel içerikler sunacak. Anlaşma ayrıca La Liga markalı lensler, çıkartmalar, bitmojiler de getirecek.

Snapchat, spor yayınlarında, özellikle NFL Amerikan futbol liginde büyük başarı elde etti. Snap'in kendi araştırmasına göre, 87 milyon Snapchat kullanıcısı her ay spor içeriği izliyor, NFL hayranları ise Super Bowl LVI sırasında 2,1 milyardan fazla defa Snap'in AR araçlarıyla etkileşim kurdu.

SNAPCHAT SPOR İÇERİKLERİNİ ARTIRIYOR

Bu yılın başlarında Snap, gelişen AR (artırılmış gerçeklik) deneyimleri ve Spotlight kliplerinin yanı sıra her biri Discover için özel içerik üreten NFL, WNBA ve NBA ile içerik anlaşmalarının genişletildiğini duyurdu. Şimdi LaLiga da bu listeye eklenecek.

Snapchat ile La Liga arasındaki anlaşma futbol severleri platformda tutmaya yardımcı olabilir

Son araştırmalara göre, Snap artık daha yaşlı kullanıcıları uygulamada daha büyük bir odak noktası haline getirmek istiyor. Snap'in şu anki kullanıcı tabanının sadece yüzde 16'sı 35 yaşın üzerinde ancak gelir baskısının artmasıyla platform orta yaşlı kullanıcıların sayısın artırmak istiyor. Çünkü Snapchat kullanıcılarının yüzde 60’ı 24 yaşın altında olsa da daha yaşlı kitleler daha fazla harcanabilir gelire sahiptir ve daha geniş bir ürün yelpazesiyle ilgilenmektedir.

Snapchat Web kullanıma sunuldu: Snapchat Web ücretli mi? Snapchat Web nasıl kullanılır? Snapchat'in mesajlaşma ve görüntülü sohbet özellikleri ilk olarak Temmuz ayında tarayıcı kullanımına açılmıştı ancak yalnızca belirli pazarlarda ve Snapchat Plus aboneleri içindi. Son olarak, Snapchat Web nihayet dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunuldu.

Rusya’dan WhatsApp ve Snapchat’e ceza Rusya’daki bir mahkeme, Meta’ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp ve Snap şirketinin sosyal medya ağı Snapchat dahil olmak üzere bazı yabancı kaynaklı şirketlere para cezası verdi. Para cezasının nedeni olarak ise, Rus kullanıcılarının verilerini yurt içinde saklamayı reddetmeleri olarak gösterildi.