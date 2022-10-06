Türkiye Gazetesi

Forbes dergisi, Vladimir Putin’in lüks yatının silahlı Rus Sahil Güvenlik gemisinin refakatinde ilerlediğini aktardı. 'Graceful' isimli yat, Ukrayna'nın işgalinden iki hafta önce Almanya'dan ayrılmıştı. Haber kaynağı, Vladimir Putin'in 112 milyon dolar değerindeki ikinci en büyük süper yatının, yaptırımlardan kurtulduğunu ve kısa süre önce Estonya kıyılarında yeni bir adla görüldüğünü belirtti.

Kosatka, Estonya kıyılarında görüntülendi

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, yat ‘Kocatka’ (Kosatka) olarak yeni bir isimle denizde ilerliyor. ‘Kosatka’ Rusça’da ‘katil balina’ anlamına geliyor. Kosatka’nın fotoğrafını çeken isim ise TheYachtPhoto.com fotoğrafçısı Carl Groll. Fotoğrafçı, 267 metrelik süper yatın fotoğrafını 25 Eylül günü çektiğini söylüyor.

'KATİL BALİNA'YA SİLAHLI RUS SAHİL GÜVENLİĞİ EŞLİK EDİYOR

Fotoğraflar, Kosatka'nın Rusya’nın St Petersburg kentine gitmekte olduğu düşünülen bir Rus sahil güvenlik gemisinin gözetimi altında Baltık Denizi'nden kuzeye doğru ilerlediğini gösteriyor.

Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı günden bu yana Rusya, Batılı devletlerin yaptırımlarıyla karşılaştı. Onlarca Rus oligarkın mülklerine el koyulurken, savaşın başlangıcında Putin’in süper yatı Almanya'dan aceleyle geri çekilmişti. Alman Bild gazetesinin haberlerine göre, süper yat daha onarım süreci tamamlanmadan, Putin’in Ukrayna’ya saldırı emrini vermeden iki buçuk hafta önce 7 Şubat'ta Hamburg limanına hızlı bir şekilde veda etti.

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