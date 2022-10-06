Türkiye Gazetesi

Savunma sanayi şirketi Baykar, yeni personel alımı için duyuru yaptı. Peki, başvuru şartları neler? İşte Baykar’ın istediği nitelikler… Baykar, yaptığı açıklamada “Türkiye'nin milli S/İHA platformlarını geliştiren ekibimize takım arkadaşları arıyoruz. Başvurunu yap! Milli S/İHA platformlarını göklerle buluşturan ekibimizde yerini al...” şeklinde bir duyuru yaptı.

BAYKAR İŞ İLANLARI

BAYKAR İHA PİLOTU ARIYOR... İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

• Üniversitelerin Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Makine ve Uçak Mühendisliği bölümlerinden mezun

• İstanbul dışında eğitim, test, kurulum veya uçuş vb. çalışmalarda bulunabilecek

• İleri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip

• MS Office programlarını ileri derecede kullanabilen

• Temel havacılık bilgisine sahip

• Analitik yönü kuvvetli, alanı ile ilgili teorik, pratik bilgiye ve standartlara hakim

• Dikkatli ve titiz çalışmayı prensip edinmiş, esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

• Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyumlu

• Araştırmacı bir kişiliğe sahip, gelişime açık ve sorumluluk sahibi

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik mükellefiyeti olmayan

• Kısa ve uzun süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirme engeli olmayan

• Yurt içi ve yurt dışı sahalarda İHA Pilotu/Eğitim Pilotu olarak çalışabilecek takım arkadaşları aranmaktadır

Milli ve Özgün olarak geliştirilip üretilen AKINCI TİHA ve TB2 S/IHA sistemlerinin;

• Teorik, simülasyon ve uçuş eğitimlerinde İHA Pilotu olarak görev almak

• Eğitim, işletme ve bakım faaliyetleri için gerekli dokümantasyon çalışmalarında görev almak

• Yer ve uçuş testlerinde görev almak

• Kullanıcılara sahada teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek

BAYKAR UÇUŞ TEST MÜHENDİSİ ARIYOR

Uçuş test mühendisi ilanında aranan şartlar şu şekilde;

• Üniversitelerin Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Makine, Uçak Mühendisliği vb. ilgili mühendislik bölümlerinden mezun

• MATLAB programında deneyim sahibi

• Uçuş ve Eğitim Merkezlerinde, uçuş, eğitim vb. faaliyetlerde bulunabilecek

• İleri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip

• MS Office programlarını ileri derecede kullanabilen

• Analiz verilerini yorumlayabilme ve raporlama becerisine sahip

• Temel havacılık bilgisine sahip

• Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyumlu

• Analitik yönü kuvvetli, alanı ile ilgili teorik, pratik bilgi ve standartlara hâkim

• Araştırmacı bir kişiliğe sahip, gelişime açık ve sorumluluk sahibi

• Yurt içi veya yurt dışı seyahat engeli bulunmayan

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik mükellefiyeti olmayan takım arkadaşları aranmaktadır

İş tanımı;

Milli ve Özgün olarak geliştirilip üretilen AKINCI TİHA sisteminin;

• Eğitim faaliyetleri için gerekli dokümantasyon çalışmalarında görev almak

• Hava Aracı faaliyetlerinin planlanması, icrası ve değerlendirilmesinde görev almak

• Yer ve uçuş testlerinde görev almak

• Uçuş analizlerini gerçekleştirmek

BAYKAR SAHA PERSONELİ (MEKANİK/MOTOR) İLANI AÇTI

• Üniversitelerin/Yüksek Okulların; Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Makine Teknolojisi vb. ilgili bölümlerinden mezun

• Yurt içi ve yurt dışı sahalarda kısa/uzun süreli İHA Mekanik-Motor Teknisyeni olarak çalışabilecek

• Mekanik ve motor arızaları tespit ederek arızaların giderilmesi için gerekli teknik desteği sağlayabilecek

• Havacılık bakım (mekanik, motor) faaliyetlerinde deneyim sahibi

• İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olan

• MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen

• Teknik dokümanları okuma, anlama ve uygulama becerisine sahip

• Dikkatli ve titiz çalışmayı prensip edinmiş, esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

• Askerlik mükellefiyeti olmayan takım arkadaşları aranmaktadır.

İş tanımı;

• Milli ve Özgün olarak geliştirilip üretilen AKINCI TİHA ve TB2 S/IHA sistemlerinde;

• AKINCI veya TB2 hava araçlarının planlı ve plansız bakımlarını yapmak

• AKINCI veya TB2 hava araçlarını uçuşa hazırlamak

• AKINCI veya TB2 teknisyen teorik ve uygulamalı eğitimlerinde, eğitmen olarak görev almak

• Eğitim, işletme ve bakım faaliyetleri için gerekli dokümantasyon çalışmalarında görev almak

• Yer ve uçuş testlerinde görev almak

• Kullanıcılara sahada teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek

BAYKAR SAHA PERSONELİ (ELEKTRONİK/AVİYONİK) İLANI

• Üniversitelerin/Yüksek Okulların; Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi vb. bölümlerinden mezun

• Yurt içi ve yurt dışı sahalarda kısa/uzun süreli İHA Elektronik / Aviyonik Teknisyeni olarak çalışabilecek

• Elektronik arızaları tespit ederek arızaların giderilmesi için gerekli teknik desteği sağlayabilecek

• Havacılık bakım (elektronik / aviyonik) faaliyetlerinde deneyim sahibi

• İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olan

• MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen

• Teknik dokümanları okuma, anlama ve uygulama becerisine sahip

• Dikkatli ve titiz çalışmayı prensip edinmiş, esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

• Askerlik mükellefiyeti olmayan takım arkadaşları aranmaktadır.

İş tanımı

• Milli ve Özgün olarak geliştirilip üretilen AKINCI TİHA ve TB2 S/IHA sistemlerinde;

• AKINCI veya TB2 hava araçlarının planlı ve plansız bakımlarını yapmak

• AKINCI veya TB2 hava araçlarını uçuşa hazırlamak

• AKINCI veya TB2 teknisyen teorik ve uygulamalı eğitimlerinde, eğitmen olarak görev almak

• Eğitim, işletme ve bakım faaliyetleri için gerekli dokümantasyon çalışmalarında görev almak

• Yer ve uçuş testlerinde görev almak

• Kullanıcılara sahada teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek

Baykar'ın iş ilanlarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz...

Ukraynalı heyet Baykar’ı ziyaret etti: Zelenskiy’den Bayraktar’a devlet nişanı Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a ziyarette bulundu. Ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim edildi.

Baykar’ın kapısını çalmayan kalmadı! 3 yıllık sipariş defteri dolmuştu ama… Bir ülke daha Bayraktar TB2’ye talip Baykar Teknoloji’nin yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA’ya yeni bir talip daha çıktı. İddiaya göre bir Körfez ülkesi daha Türk SİHA’larından satın almak istiyor.