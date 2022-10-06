Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili yeni açıklama geldi.

81 İLDE HERKESE AÇIK

Togg'dan yapılan açıklamada, ''İş ortaklarımızdan Siemens’in Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. 81 ilde, Hızlı şarj, Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile, Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.'' denildi.

Ay başında Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumu gerçekleştirilmiş. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlanmıştı.

Öte yandan Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Fiyat düşüşü ilgiyi arttırmadı: İkinci el otomobilde yaprak kımıldamadı: 'Vatandaşlar TOGG'u bekliyor' İkinci el otomobil piyasasındaki el yakan artışlar sonrası alımlar ciddi oranda düştü. Son dönemlerde ise yüzde 10'a varan indirimler gerçekleşse de vatandaşın ikinci ele rağbeti artmadı. Satıcılar piyasadaki durgunluğu ÖTV’de indirim ve yerli otomobil TOGG'un çıkış tarihine bağladıklarını ifade etti.

Togg'dan heyecanlandıran görüntü: Yerli otomobil yollara çıktı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), resmi Twitter hesabından paylaştığı bir video ile Togg'un test sürüşüne ait görüntüleri halka açtı. Açıklamada şirket, gerçek yol koşullarında tüm güvenlik önlemleri alınarak kullanıcı deneyimi testlerinin devam ettiği ifade edildi.

TOBB Başkanından heyecanlandıran TOGG açıklaması: 'Hiç problem olmayacak' diyerek duyurdu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'a ilişkin, her yerde şarj istasyonlarının kurulmaya başladığını söyleyerek, "Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek. " dedi.