Türkiye Gazetesi

Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim'e kadar ertelendiğini duyurdu. McCormick, satın alma işleminin söz konusu tarihe kadar tamamlanmaması halinde kasım ayında yeni dava tarihi alınması için tarafların kendisiyle iletişime geçmesi talimatını verdi.

Bu karar, Twitter'ın açtığı davanın durdurulmasını talep eden Musk için bir kazanç olarak yorumlandı. Musk perşembe günü mahkemeye yaptığı bildirimde, bankaların anlaşmayı finanse etmek için çalıştıklarını, ancak daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Twitter ise Musk'ın talebine karşı çıkmıştı.

ELON MUSK VE TWİTTER ÇIKMAZI

Nisan ayında Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini’ bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine cevap vermediğini belirtti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu. Ancak Musk, geçtiğimiz günlerde davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif verdi.

Elon Musk Twitter’ı bambaşka bir platforma çevirmek istiyor: ‘X’ sosyal medya nedir? Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra platformda neler yapacağının sinyalini verdi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Musk, ‘X’ isimli bir sosyal ağdan bahsetti.

Elon Musk yeniden Twitter için atağa geçti: SEC, iddiaları doğruladı Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter’ı satın almak içine yeniden devreye girdi. Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için Twitter'a mektup gönderdiği teyit edildi.