Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, akıllı telefon piyasasına adım atalı çok uzun zaman olmadı. Ancak kısa sürede şirket, önemli özelliklere sahip telefonlarını piyasaya sürdü. Android işletim sisteminin de sahibi olan Google, işletim sistemi tarafındaki başarısını telefonlarında da sunuyor. Peki, Google’ın en yeni telefon modelleri hangisi? İşte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro…

Pixel 7 akıllı telefon modelinin özellikleriyle başlayalım. Delikli ekran tasarımına sahip bu akıllı telefon modeli, mat alüminyum kasanın yanı sıra, ön ve arka cephede bulunan Gorilla Glass Victus ile daha parlak 6,3 inç ekrana sahip. 8 GB RAM ile birlikte gelen cihaz, Google’ın Tensor G2 çipiyle çalışıyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Google Pixel 7, 50 megapiksellik ana ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı lensle desteklenen ikili arka kamera kurulumuna sahip. Ön kamerası ise 10.8 megapiksel. Kablosuz şarj destekli 4.355 mAh pil kapasitesine sahip olduğu da açıklandı.

GOOGLE PİXEL 7 PRO ÖZELLİKLERİ

Daha üst seviye olan Pixel 7 Pro modeli ise, 6,7 inç boyutlu ekrana (iPhone 14 Plus ve Pro Max ile aynı boyutta), 12 GB RAM'li Tensor G2 yonga setine, 50 megapiksel ana, 48 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açılı lense sahip üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Ön kamerası ise 10.8 megapiksel. Pixel 7 Pro, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıktı. Batarya tarafında ise kablosuz şarj destekli 5.000 mAh pil gücüne sahip olduğu açıklandı.

Google Pixel 7 serisi

Google Pixel 7, 599 dolardan dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Pixel 7 Pro modelinin fiyatı ise 899 dolardan başlıyor. Bu arada her iki telefonun da en yeni Android işletim sistemi sürümü olan Android 13 üzerine kurulu olduğunu belirtelim.

Kamera özellikleri arasında makro odak, 30x Süper Çözünürlük Yakınlaştırma, portreler için Sinematik Bulanıklık ve gerçekçi cilt tonları için Gerçek Ton özelliği bulunuyor. Google, yakında kullanıma sunulacak yerleşik bir VPN özelliğini de eklediğini duyurdu. Buna ek olarak Pixel 7 akıllı telefonlar, 24 saatten fazla pil ömrü, hızlı kablosuz şarj, parmak iziyle kilit açma ve uyku izleme işlevine eklenen öksürük ve horlama algılama özelliği sunuyor.

GOOGLE PİXEL WATCH ÖZELLİKLERİ

Google, Pixel 7 telefonlarının yanı sıra Apple Watch ile rekabet etmesi beklenen Pixel Watch akıllı saatini de tanıttı. 350 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülen Pixel Watch, Apple Watch'un dikdörtgen ekran tasarımından farklı olarak yuvarlak bir ekrana sahip. Pixel Watch, kalp atış hızı izleme, EKG'ler, uyku izleme, düşme algılama, Acil SOS ve çok çeşitle özellikler de dahil olmak üzere Google'a ait Fitbit şirketinin özelliklerini içeriyor.

Pixel Watch akıllı saat

1,2 inç 320 ppi 1.000 nit AMOLED ekrana sahip Pixel Watch akıllı saatin gövde boyutu ise 41 mm. Ayrıca saatin ekranı Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunuyor. İşlemci tarafında, Samsung Exynos 9110 ve Cortex M33 yardımcı işlemci yer alıyor. Pixel Watch, 2 GB RAM’li, Wear OS 3.5 işletim sistemiyle çalışıyor.

Google, bu akıllı saatin ‘her zaman açık ekran’ özelliğiyle geldiğini açıkladı. Opsiyonel olarak LTE desteği de bulunduğunu belirtelim. 50 metre derine kadar su geçirmezlik özelliği de dikkat çekiyor. 24 saat pil ömrü sunan akıllı saat, nabız ve EKG gibi sağlık özellikleri de sunuyor.

Google Pixel Watch’ın Avrupa başlangıç fiyatı 380 Euro. Ancak Google’ın akıllı telefonları ve saatleri Türkiye’de piyasaya sürülmüyor.

Farkında bile değildi! Google’ın piyasaya sürülmemiş yeni Pixel 7 Pro telefonunu haftalarca kullandı Google’ın Pixel ismini verdiği akıllı telefon modelleri bir bir satışa sunuluyor. Ancak sosyal medya ağı Reddit’te bir kullanıcı, Pixel 7 Pro telefon piyasaya sürülmemesine rağmen üç haftadır bu telefonu kullandığını iddia ediyor.

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