Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri Altay prototipi ile yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu.

İsmail Demir, TCG Anadolu'nun test sürecindeki yeni aşama hakkında bilgi verdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, video eşliğinde paylaştığı tweette şu ifadelerde bulundu: "Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz."

TCG Anadolu Gemisi'nde geri sayım! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ‘Bu gurur Türkiye'nin’ Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirme çalışmaları devam eden TCG Anadolu Gemisi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, ‘Bu gurur Türkiye’nin’ şeklinde bir mesaj verdi.

Türkiye'nin yüzen ordusu TCG Anadolu Türkiye'nin en büyük askerî gemisi TCG Anadolu, yıl sonunda envantere girecek. 232 metrelik gemi, Bayraktar TB3'ün yanı sıra 10 adet ATAK-2, insansız hava uçağı Kızılelma ve Hürjet ile donatılacak. Anadolu, denizlerdeki hava üssümüz olacak.