Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Telegram, Signal ve diğer mesajlaşma ağları arasındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Platformlar kullanıcılara hem daha çeşitli özellikler sunmaya çalışıyor, hem de gizlilik ve güvenlik ayarlarını güçlendirmeye gayret ediyor. WhatsApp, şu anda rakiplerinden daha fazla kullanıcıya sahip olsa da Telegram ve diğer mesajlaşma servisleri sundukları yeniliklerle kullanıcı kitlesini genişletiyor.

WhatsApp her ne kadar uçtan uca şifreleme başta olmak üzere pek çok gizlilik ve güvenlik özelliğiyle övünse de Telegram’ın kurucu ortağı Pavel Durov’dan uygulamaya eleştiri geldi. 37 yaşındaki Rus teknoloji girişimcisi Durov, telefonların hacklenmesini önlemek için kullanıcıların ‘WhatsApp dışında’ başka mesajlaşma uygulamaları kullanmasını önerdi.

WHATSAPP'I YERDEN YERE VURDU

Telegram kanalı üzerinden bir açıklama yayımlayan Pavel Durov, WhatsApp güvenlik açıklarına değinerek, bilgisayar korsanlarının WhatsApp yüklü olan telefonlardaki neredeyse tüm verilere ‘tam erişim’ elde edebileceğini ileri sürdü. Durov, bu açıklamasının dayanak noktası olarak ise WhatsApp’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı bir güvenlik açığını gösterdi.

Pavel Durov'un Telegram kanalındaki açıklaması

Pavel Durov, açıklamasında, “Telefonunuzun kontrolünü ele geçirmek isteyen bir bilgisayar korsanının tek yapması gereken size kötü niyetli bir video göndermek ya da WhatsApp'ta sizinle görüntülü görüşme başlatmak." şeklinde bir ifade kullanarak, WhatsApp’ta ciddi güvenlik açığı bulunduğunu iddia etti.

Bu arada WhatsApp, söz konusu güvenlik açıklarını Android için v2.22.16.12 ve iOS için v2.22.15.9 güncellemelerini yayınlayarak kapattığını açıklamıştı. Ancak Durov'a göre kullanıcılar uygulamayı güncellese de güvenlik sorunu devam edebiliyor. Durov, WhatsApp’ta benzer güvenlik açıklarının 2017, 2018, 2019 ve 2020'de de tespit edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamasında bir örnekle iddiasını güçlendiren Telegram’ın kurucu ortağı Durov, milyarder Jeff Bezos’ın 2020 yılında WhatsApp uygulaması üzerinden hacklendiğini hatırlattı.

Tüm bu sözlerinin ardından Durov, Telegram’ın 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve günlük 2 milyondan fazla kayda sahip olduklarını vurgulayarak bu tür açıklamalara ihtiyacı olmadığını belirtti. Durov, “Burada insanları Telegram'a geçmeye zorlamıyorum… İstediğiniz herhangi bir mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz ancak WhatsApp'tan uzak durun; o artık 13 yıldır bir gözetleme aracı.” dedi.

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