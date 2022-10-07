Türkiye Gazetesi

Astrofotoğrafçı Andrew McCarthy’in Reddit’te yayımladığı bir Güneş fotoğrafı ilgi çekti. McCarthy, şimdiye kadar Güneş’te gözlemlediği en büyük ‘taçküre kütle atımı’nı görüntülediğini duyurdu. Fotoğrafçı, Güneş patlamasıyla oluşan plazmanın 1,6 milyon kilometre uzunluğa sahip olduğunu açıkladı. Sosyal medyada oldukça ünlü olan astrofotoğrafçı, bu fotoğrafı 24 Eylül günü çektiğini belirtiyor.

6 SAATTE BİNLERCE FOTOĞRAF

Andrew McCarthy, 6 saat boyunca çektiği binlerce fotoğrafı birleştirerek bu görüntüyü elde ettiğini söyledi. Fotoğrafçı, saniyede 30 ila 80 fotoğraf çektiğini belirtirken, fotoğrafın 800 GB’tan daha büyük olduğunu söylüyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ajansının ‘Jeomanyetik Fırtınalar’ ölçütüne göre söz konusu kütle atımı Dünya’yı etkilemesi açısından G-1 sınıfında olarak tanımlandı. Yani bu Dünya’yı etkileme riskinin neredeyse hiç bulunmadığını gösteriyor. Ancak yine de kutup ışıklarının görülebileceği, uydularda bir takım aksamaların gerçekleşebileceği açıklanıyor.

Şiddetli güneş patlaması Atlantik Okyanusu’nu vurdu NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), 3 Mayıs günü Güneş’in yüzeyinde gerçekleşen patlamaların görüntülerini yayınladı. Şiddetli patlamanın Atlantik Okyanusu’nu vurduğu açıklandı.

NASA nefes kesen görüntüleri yayınladı: Güneş patlaması anbean kaydedildi ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Dinamikleri Gözlemevi aracılığıyla Güneş patlamalarının yayılma anını kaydetti. Güneş'te gerçekleşen orta düzeyli patlamanın görüntüleri hayran bıraktı.