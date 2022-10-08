Türkiye Gazetesi

Amerikan TV kanalı Bloomberg News’in haberine göre, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, uygulama mağazalarında 400’ten fazla riskli uygulamanın bulunduğunu duyurdu. Şirket, bu uygulamların kullanıcılar için hacklenme riski taşıdığını belirtti. Android ve iOS cihazlara uyumlu olarak geliştirilen bu uygulamalar arasında ise fotoğraf ve video düzenleme, oyun gibi uygulamalar yer alıyor.

Facebook’un sahibi Meta şirketi, bu tür uygulamaları cihazına indiren kullanıcıların, Facebook şifrelerinin çalınmış olabileceğini açıkladı. Facebook 1 milyondan fazla kullanıcısına şifrelerinin ve kullanıcı bilgilerinin çalınmış olabileceği konusunda bir uyarı göndererek, kullanıcılardan hesaplarının şifresini değiştirmesini istedi.

1 MİLYONA YAKIN FACEBOOK KULLANICISININ ŞİFRESİ ÇALINMIŞ OLABİLİR

Meta tarafından yapılan açıklamada, “Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet’in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız, kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var” ifadesine yer verildi.

Meta, açıklamanın devamında ise kullanıcı bilgilerinin nasıl çalındığına açıklık getirdi: “400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bu uygulamaları kullanıcılardan Facebook şifrelerini istiyor.”

Meta, Apple ve Google’ı söz konusu risk taşıyan uygulamalardan haberdar ettiklerini de sözlerine ekledi. Apple, 400 uygulamadan 45’inin App Store uygulama mağazasında bulunduğunu ve hepsinin kaldırıldığını açıkladı. Google ise, riskli uygulamaları kaldıracaklarını belirtti.

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