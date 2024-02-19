En sağlam Çin otomobili: Huawei Aito M9

Çin Otomotiv Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen sağlamlık testinde 30 ton ağırlığında bir kamyonla itilen otomobil, 50 km hızla gelen 8 tonluk başka bir kamyonla çarpıştırıldı, sonuç ilginç. Karşınızda 'Super Crash' kategorisinde A seviye güvenlik sertifika alan ilk Çin otomobili…

Başta Avrupalı markalar olmak üzere birçok Japon ve Amerikan otomobil üreticisini huzursuz eden Çinliler, kendi aralarında da kıyasıya bir rekabet içindeler. Bunun son örneği ise Çin Otomotiv Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen testler oldu. Fakat ilginç olan bir başka konu daha var. Zirveye oynayanlar otomobil değil teknoloji şirketleri…

HUAWEİ, XİAOMİ’YE KARŞI

Geçtiğimiz günlerde SU7 ismiyle tanıttığı sıra dışı elektrikli otomobiliyle dünya basınında gündem oluşturan Xiaomi, şarj hızı ve batarya menzili konusunda Tesla ve Porsche’ye meydan okumuştu. Tek şarjda 1000 km’yi aşan mesafelere ulaşan , 2024 yılı içerisinde otomobilin seri üretime başlayacağını duyurdu.

Bu sıra dışı çıkışa Huawei tarafından da çok farklı bir cevap geldi. HarmonyOS altyapısına sahip olan Huawei Aito M9, riskli bir çarpışma testine onay verdi. Geliştirdikleri mühendisliğe güvenen şirket Çin Otomotiv Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve şimdiye kadar hiçbir markanın geçemediği “Ağır kamyon sıkıştırma” senaryosunda dünyanın en güvenli otomobili olduğunu kanıtladı.

38 TONLUK YÜKLE EZİLDİ

Huawei Aito M9 gerçekten sıra dışı bir otomobil. Aracın önemli direnç noktalarında 2.000 MPa basınca dayanıklı özel alışımlı bir çelik malzeme kullanılıyor. Denizaltı çeliği olarak adlandırılan bu metal sayesinde aracın ön ve arka cam sütunları çok ağır darbelere karşı koyabiliyor. Gerçekleştirilen kaza senaryosunda bu durum açıkça gözler önüne seriliyor. Araç 30 tonluk harfiyat kamyonu ve 8 tonluk ağır sınıf ticari bir taşıyıcı arasında 50 km hızla sıkıştırılıyor.

Çin’de gerçekleştirilen uygulamada iki ağır kamyonun arasında ezilen M9 testi başarıyla geçerek sıra dışı bir performans sergiliyor. Toplamda 38 tonluk strese karşı koyan otomobil buna rağmen yapısal bütünlüğünü koruduğu ve ön kaputunun beklendiği şekilde hasar aldığı kaydediliyor. Bu ezilmeye rağmen aracın acil durum ışıkları ve acil durum çağrı butonuda düzgün şekilde çalıştığı test raporunda yer alan detaylar arasında. Otomobilin yüksek voltaj sistemi ise kaza sırasında güvenliği sağlamak için otomotik olarak kapanmayı başarırken, kaza sonrasında herhangi bir yakıt ve kimyasal sızıntısı da kayıtlarda yer almıyor.

DAHA FAZLA ÇELİK KULLANACAK

Zorlu testi başarıyla tamamlayan Huawei Aito M9, ağır kamyonlara karşı ön ve arka darbe korumasında “Seviye A” sertifika alarak Çin’de bir ilke imza attı. Şirket yönetimi ise araç üretiminde nükleer denizaltı sınıfı çelik kullanımının önemine değinerek bu konuda daha fazla mühendislik geliştireceklerinin sinyallaerini verdi.